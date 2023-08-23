https://ria.ru/20230823/vybory-1891634610.html
Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов
Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов - РИА Новости, 23.08.2023
Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов
Запорожская область полностью готова к проведению выборов в сентябре, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:59
2023-08-23T01:59
2023-08-23T02:52
запорожская область
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донецкая народная республика
политика
евгений балицкий
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запорожская область полностью готова к проведению выборов в сентябре, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Евгений Балицкий."Мы сформировали в полном объеме список депутатов законодательного собрания… Весь список, который прилагается, хотел бы вас с ним ознакомить и сказать, что к выборам мы полностью готовы", - сказал Балицкий во время встречи с главой государства.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230823/vybory-1891634720.html
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запорожская область, россия, донецкая народная республика, политика, евгений балицкий, владимир путин, госдума рф
Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Политика, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Госдума РФ
Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов
Балицкий доложил Путину о готовности Запорожской области к проведению выборов