https://ria.ru/20230823/vybory-1891634610.html

Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов

Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов - РИА Новости, 23.08.2023

Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов

Запорожская область полностью готова к проведению выборов в сентябре, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T01:59

2023-08-23T01:59

2023-08-23T02:52

запорожская область

россия

донецкая народная республика

политика

евгений балицкий

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запорожская область полностью готова к проведению выборов в сентябре, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Евгений Балицкий."Мы сформировали в полном объеме список депутатов законодательного собрания… Весь список, который прилагается, хотел бы вас с ним ознакомить и сказать, что к выборам мы полностью готовы", - сказал Балицкий во время встречи с главой государства.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230823/vybory-1891634720.html

запорожская область

россия

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запорожская область, россия, донецкая народная республика, политика, евгений балицкий, владимир путин, госдума рф