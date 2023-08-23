https://ria.ru/20230823/ucheniya-1891791085.html

В школах и колледжах пройдут учения по отработке действий при ЧС

В школах и колледжах пройдут учения по отработке действий при ЧС - РИА Новости, 23.08.2023

В школах и колледжах пройдут учения по отработке действий при ЧС

Единые учения по отработке действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при чрезвычайных ситуациях и террористической угрозе впервые... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:41

2023-08-23T16:41

2023-08-23T19:46

россия

сергей кравцов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

год педагога и наставника

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Единые учения по отработке действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при чрезвычайных ситуациях и террористической угрозе впервые пройдут по всей России в школах, колледжах и техникумах, сообщила пресс-служба Минпросвещения. "Подготовка к началу учебного года идет планово. И один из ключевых вопросов для всех образовательных организаций — обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса", — сказал глава ведомства Сергей Кравцов.Министр добавил, что педагоги и руководство учебных заведений должны четко знать порядок своих действий при ЧС, а всероссийские учения дадут исчерпывающую информацию о готовности к таким ситуациям, а также обеспечат возможность сформировать необходимые навыки.В школах и колледжах проверят системы оповещения, отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, которые смогут оказать помощь руководителям мероприятий, а также помогут объективно оценить правильность действий их участников и дать квалифицированные рекомендации. Учения пройдут 29–30 августа, их совместно организуют Минпросвещения, МЧС, МВД , Росгвардия и региональные власти.Проведение таких мероприятий способствует психологической готовности педагогических коллективов к различным действиям при ЧС, а по их итогам полученный опыт проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230822/instruktazh-1891506544.html

https://ria.ru/20230821/shkoly-1891327911.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей кравцов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)