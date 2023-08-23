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В школах и колледжах пройдут учения по отработке действий при ЧС - РИА Новости, 23.08.2023
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Год педагога и наставника
 
16:41 23.08.2023 (обновлено: 19:46 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/ucheniya-1891791085.html
В школах и колледжах пройдут учения по отработке действий при ЧС
В школах и колледжах пройдут учения по отработке действий при ЧС - РИА Новости, 23.08.2023
В школах и колледжах пройдут учения по отработке действий при ЧС
Единые учения по отработке действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при чрезвычайных ситуациях и террористической угрозе впервые... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:41
2023-08-23T19:46
россия
сергей кравцов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
год педагога и наставника
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Единые учения по отработке действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при чрезвычайных ситуациях и террористической угрозе впервые пройдут по всей России в школах, колледжах и техникумах, сообщила пресс-служба Минпросвещения. "Подготовка к началу учебного года идет планово. И один из ключевых вопросов для всех образовательных организаций — обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса", — сказал глава ведомства Сергей Кравцов.Министр добавил, что педагоги и руководство учебных заведений должны четко знать порядок своих действий при ЧС, а всероссийские учения дадут исчерпывающую информацию о готовности к таким ситуациям, а также обеспечат возможность сформировать необходимые навыки.В школах и колледжах проверят системы оповещения, отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, которые смогут оказать помощь руководителям мероприятий, а также помогут объективно оценить правильность действий их участников и дать квалифицированные рекомендации. Учения пройдут 29–30 августа, их совместно организуют Минпросвещения, МЧС, МВД , Росгвардия и региональные власти.Проведение таких мероприятий способствует психологической готовности педагогических коллективов к различным действиям при ЧС, а по их итогам полученный опыт проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230822/instruktazh-1891506544.html
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россия, сергей кравцов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Сергей Кравцов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Год педагога и наставника
В школах и колледжах пройдут учения по отработке действий при ЧС

Впервые в школах по всей России пройдут учения по действиям при ЧС

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Единые учения по отработке действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при чрезвычайных ситуациях и террористической угрозе впервые пройдут по всей России в школах, колледжах и техникумах, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
"Подготовка к началу учебного года идет планово. И один из ключевых вопросов для всех образовательных организаций — обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса", — сказал глава ведомства Сергей Кравцов.
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Министр добавил, что педагоги и руководство учебных заведений должны четко знать порядок своих действий при ЧС, а всероссийские учения дадут исчерпывающую информацию о готовности к таким ситуациям, а также обеспечат возможность сформировать необходимые навыки.
В школах и колледжах проверят системы оповещения, отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, которые смогут оказать помощь руководителям мероприятий, а также помогут объективно оценить правильность действий их участников и дать квалифицированные рекомендации. Учения пройдут 29–30 августа, их совместно организуют Минпросвещения, МЧС, МВД , Росгвардия и региональные власти.
Проведение таких мероприятий способствует психологической готовности педагогических коллективов к различным действиям при ЧС, а по их итогам полученный опыт проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, отметили в ведомстве.
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Год педагога и наставникаРоссияСергей КравцовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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