https://ria.ru/20230823/trevoga-1891803484.html

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.08.2023

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в городе Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:18

2023-08-23T17:18

2023-08-23T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаевская область

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в городе Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги – в 16.50 (совпадает с мск) – прозвучал в Николаевской области, затем распространился по остальным регионам. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891756309.html

украина

николаевская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, николаевская область