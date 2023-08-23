https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891805543.html

В ЛНР отправили древесину из Вологодской области для нужд СВО

В ЛНР отправили древесину из Вологодской области для нужд СВО - РИА Новости, 23.08.2023

В ЛНР отправили древесину из Вологодской области для нужд СВО

Восемьдесят кубометров лесоматериалов для нужд бойцов СВО отправили из Вологодской области в ЛНР, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:24

2023-08-23T17:24

2023-08-23T18:03

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вологодская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Восемьдесят кубометров лесоматериалов для нужд бойцов СВО отправили из Вологодской области в ЛНР, сообщает пресс-служба правительства региона. "Два лесовоза и погрузчик с 80 кубометрами леса отправились в Луганскую Народную Республику из Бабушкинского округа. В начале августа в зону проведения СВО были доставлены 100 кубометров древесины из Великоустюгского округа", - говорится в сообщении. Всего область отправит в зону СВО одну тысячу кубометров пиломатериалов. Помощь требуется мотострелковому полку, в котором служат вологодцы. "Грузовые автомобили повезли на передовую круглый лес для возведения блиндажей и различных укрытий для личного состава и военной техники", - сообщил заместитель губернатора Михаил Глазков. Кроме пиломатериалов, в зону СВО гуманитарными грузами область отправила как предметы быта, гигиенические принадлежности и одежда, так и инструменты и спецтехника.

https://ria.ru/20230814/chelyabinsk-1890157416.html

https://ria.ru/20230811/voda-1889563520.html

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вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, вологодская область, общество