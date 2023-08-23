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В ЛНР отправили древесину из Вологодской области для нужд СВО - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 23.08.2023 (обновлено: 18:03 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891805543.html
В ЛНР отправили древесину из Вологодской области для нужд СВО
В ЛНР отправили древесину из Вологодской области для нужд СВО - РИА Новости, 23.08.2023
В ЛНР отправили древесину из Вологодской области для нужд СВО
Восемьдесят кубометров лесоматериалов для нужд бойцов СВО отправили из Вологодской области в ЛНР, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:24
2023-08-23T18:03
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вологодская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Восемьдесят кубометров лесоматериалов для нужд бойцов СВО отправили из Вологодской области в ЛНР, сообщает пресс-служба правительства региона. "Два лесовоза и погрузчик с 80 кубометрами леса отправились в Луганскую Народную Республику из Бабушкинского округа. В начале августа в зону проведения СВО были доставлены 100 кубометров древесины из Великоустюгского округа", - говорится в сообщении. Всего область отправит в зону СВО одну тысячу кубометров пиломатериалов. Помощь требуется мотострелковому полку, в котором служат вологодцы. "Грузовые автомобили повезли на передовую круглый лес для возведения блиндажей и различных укрытий для личного состава и военной техники", - сообщил заместитель губернатора Михаил Глазков. Кроме пиломатериалов, в зону СВО гуманитарными грузами область отправила как предметы быта, гигиенические принадлежности и одежда, так и инструменты и спецтехника.
https://ria.ru/20230814/chelyabinsk-1890157416.html
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луганская народная республика
вологодская область
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луганская народная республика, вологодская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вологодская область, Общество
В ЛНР отправили древесину из Вологодской области для нужд СВО

В ЛНР отправили 80 кубометров леса из Вологодской области для нужд СВО

© Фото : Правительство Вологодской областиСилами САУ лесного хозяйства Вологодской области "Вологдалесхоз" ведется работа по отправке лесоматериалов для нужд бойцов в зоне СВО
Силами САУ лесного хозяйства Вологодской области Вологдалесхоз ведется работа по отправке лесоматериалов для нужд бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Правительство Вологодской области
Силами САУ лесного хозяйства Вологодской области "Вологдалесхоз" ведется работа по отправке лесоматериалов для нужд бойцов в зоне СВО
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Восемьдесят кубометров лесоматериалов для нужд бойцов СВО отправили из Вологодской области в ЛНР, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Два лесовоза и погрузчик с 80 кубометрами леса отправились в Луганскую Народную Республику из Бабушкинского округа. В начале августа в зону проведения СВО были доставлены 100 кубометров древесины из Великоустюгского округа", - говорится в сообщении.
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Всего область отправит в зону СВО одну тысячу кубометров пиломатериалов. Помощь требуется мотострелковому полку, в котором служат вологодцы.
"Грузовые автомобили повезли на передовую круглый лес для возведения блиндажей и различных укрытий для личного состава и военной техники", - сообщил заместитель губернатора Михаил Глазков.
Кроме пиломатериалов, в зону СВО гуманитарными грузами область отправила как предметы быта, гигиенические принадлежности и одежда, так и инструменты и спецтехника.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВологодская областьОбщество
 
 
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