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Лесной реестр Подмосковья перевели в цифровой вид
Лесной реестр Подмосковья перевели в цифровой вид - РИА Новости, 23.08.2023
Лесной реестр Подмосковья перевели в цифровой вид
В Подмосковье оцифровали сведения о лесах. Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) начнет работать с 1 сентября, сообщил... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:36
2023-08-23T15:36
2023-08-23T15:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Подмосковье оцифровали сведения о лесах. Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) начнет работать с 1 сентября, сообщил телеканал "360".В ФГИС ЛК будут храниться актуальные данные о лесах страны, их использовании, охране и воспроизводстве."Ретроспективные данные по лесничествам Подмосковья готовы и полностью загружены в систему. Наш регион готов к работе", – заявил курирующий комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Регион перейдет на подобную систему одним из первых. Также к ней присоединятся Архангельская и Ульяновская области. С помощью тестирования программу получится оптимизировать и ускорить процесс ее внедрения по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
В Подмосковье оцифровали сведения о лесах. Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) начнет работать с 1 сентября, сообщил телеканал "360"
.
В ФГИС ЛК будут храниться актуальные данные о лесах страны, их использовании, охране и воспроизводстве.
"Ретроспективные данные по лесничествам Подмосковья готовы и полностью загружены в систему. Наш регион готов к работе", – заявил курирующий комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Регион перейдет на подобную систему одним из первых. Также к ней присоединятся Архангельская и Ульяновская области. С помощью тестирования программу получится оптимизировать и ускорить процесс ее внедрения по всей стране.