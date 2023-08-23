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Лесной реестр Подмосковья перевели в цифровой вид

Лесной реестр Подмосковья перевели в цифровой вид - РИА Новости, 23.08.2023

Лесной реестр Подмосковья перевели в цифровой вид

В Подмосковье оцифровали сведения о лесах. Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) начнет работать с 1 сентября, сообщил... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:36

2023-08-23T15:36

2023-08-23T15:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Подмосковье оцифровали сведения о лесах. Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) начнет работать с 1 сентября, сообщил телеканал "360".В ФГИС ЛК будут храниться актуальные данные о лесах страны, их использовании, охране и воспроизводстве."Ретроспективные данные по лесничествам Подмосковья готовы и полностью загружены в систему. Наш регион готов к работе", – заявил курирующий комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Регион перейдет на подобную систему одним из первых. Также к ней присоединятся Архангельская и Ульяновская области. С помощью тестирования программу получится оптимизировать и ускорить процесс ее внедрения по всей стране.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)