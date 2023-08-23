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Стало известно, сколько туристов путешествуют с питомцами - РИА Новости, 23.08.2023
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Туризм
 
04:53 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/puteshestviya-1891534965.html
Стало известно, сколько туристов путешествуют с питомцами
Стало известно, сколько туристов путешествуют с питомцами - РИА Новости, 23.08.2023
Стало известно, сколько туристов путешествуют с питомцами
Порядка четверти пользователей не мыслят отпуска без питомца и хотят, чтобы он был рядом, подсчитали для РИА Новости в "Авиасейлс". РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T04:53
2023-08-23T04:53
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
животные
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Порядка четверти пользователей не мыслят отпуска без питомца и хотят, чтобы он был рядом, подсчитали для РИА Новости в "Авиасейлс".Специалисты сервиса по покупке авиабилетов опросили 1998 владельцев домашних животных и выяснили, берут ли они своих любимцев в поездки.Оказалось, что из этого числа туристов 26 процентов респондентов относятся к поездкам с животными как к вынужденной мере. Чуть меньше — 24 процента — опрошенных, напротив, не мыслят своего отпуска без любимца. Остальные пользователи чувствуют себя хорошо в отпуске как с домашним животным, так и без него.При этом аналитики выяснили, что 64 процента респондентов оставляют питомцев дома и не планируют путешествия вместе с ними.Отмечается, что 86 процентов туристов испытывают сложности при организации поездки с животным. Им сложнее забронировать объект размещения. Кроме того, много времени занимает подготовка перед путешествием — необходимость чипов, прививок.Также в качестве препятствий названы особые правила перелета, дополнительные расходы и неясность, чем кормить питомца и где его выгуливать.
https://ria.ru/20230817/puteshestviya-1890405765.html
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, животные
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Животные
Стало известно, сколько туристов путешествуют с питомцами

Исследование: четверть владельцев животных путешествуют с питомцем

© Depositphotos.com / AmaviaelСобака лежит в чемодане
Собака лежит в чемодане - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Depositphotos.com / Amaviael
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Порядка четверти пользователей не мыслят отпуска без питомца и хотят, чтобы он был рядом, подсчитали для РИА Новости в "Авиасейлс".
Специалисты сервиса по покупке авиабилетов опросили 1998 владельцев домашних животных и выяснили, берут ли они своих любимцев в поездки.
Оказалось, что из этого числа туристов 26 процентов респондентов относятся к поездкам с животными как к вынужденной мере. Чуть меньше — 24 процента — опрошенных, напротив, не мыслят своего отпуска без любимца. Остальные пользователи чувствуют себя хорошо в отпуске как с домашним животным, так и без него.
При этом аналитики выяснили, что 64 процента респондентов оставляют питомцев дома и не планируют путешествия вместе с ними.
Отмечается, что 86 процентов туристов испытывают сложности при организации поездки с животным. Им сложнее забронировать объект размещения. Кроме того, много времени занимает подготовка перед путешествием — необходимость чипов, прививок.
Также в качестве препятствий названы особые правила перелета, дополнительные расходы и неясность, чем кормить питомца и где его выгуливать.
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