https://ria.ru/20230823/puteshestviya-1891534965.html

Стало известно, сколько туристов путешествуют с питомцами

Стало известно, сколько туристов путешествуют с питомцами - РИА Новости, 23.08.2023

Стало известно, сколько туристов путешествуют с питомцами

Порядка четверти пользователей не мыслят отпуска без питомца и хотят, чтобы он был рядом, подсчитали для РИА Новости в "Авиасейлс". РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T04:53

2023-08-23T04:53

2023-08-23T04:53

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Порядка четверти пользователей не мыслят отпуска без питомца и хотят, чтобы он был рядом, подсчитали для РИА Новости в "Авиасейлс".Специалисты сервиса по покупке авиабилетов опросили 1998 владельцев домашних животных и выяснили, берут ли они своих любимцев в поездки.Оказалось, что из этого числа туристов 26 процентов респондентов относятся к поездкам с животными как к вынужденной мере. Чуть меньше — 24 процента — опрошенных, напротив, не мыслят своего отпуска без любимца. Остальные пользователи чувствуют себя хорошо в отпуске как с домашним животным, так и без него.При этом аналитики выяснили, что 64 процента респондентов оставляют питомцев дома и не планируют путешествия вместе с ними.Отмечается, что 86 процентов туристов испытывают сложности при организации поездки с животным. Им сложнее забронировать объект размещения. Кроме того, много времени занимает подготовка перед путешествием — необходимость чипов, прививок.Также в качестве препятствий названы особые правила перелета, дополнительные расходы и неясность, чем кормить питомца и где его выгуливать.

https://ria.ru/20230817/puteshestviya-1890405765.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, отдых в россии, животные