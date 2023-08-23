https://ria.ru/20230823/posrednichestvo-1891644382.html

Пекин приветствует посредничество делегации Африки по украинскому кризису

Пекин приветствует посредничество делегации Африки по украинскому кризису - РИА Новости, 23.08.2023

Пекин приветствует посредничество делегации Африки по украинскому кризису

Китай и ЮАР считают переговоры единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса, Пекин приветствует недавние посреднические усилия... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T05:41

2023-08-23T05:41

2023-08-23T05:41

китай

юар

пекин

си цзиньпин

в мире

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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и ЮАР считают переговоры единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса, Пекин приветствует недавние посреднические усилия африканкой делегации, говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в среду на сайте МИД КНР. "Стороны согласились, что диалог и переговоры являются единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса, и они продолжат продвигать примирение и содействовать проведению переговоров, чтобы сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании этой проблемы", - говорится в документе. Отмечается, что "Китай приветствует недавние посреднические усилия (по урегулированию – ред.) кризиса африканской мирной делегации". Китай и ЮАР выпустили совместное заявление по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Йоханнесбург.

https://ria.ru/20230806/kitay-1888447851.html

китай

юар

пекин

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китай, юар, пекин, си цзиньпин, в мире