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Пекин приветствует посредничество делегации Африки по украинскому кризису
Пекин приветствует посредничество делегации Африки по украинскому кризису - РИА Новости, 23.08.2023
Пекин приветствует посредничество делегации Африки по украинскому кризису
Китай и ЮАР считают переговоры единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса, Пекин приветствует недавние посреднические усилия... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T05:41
2023-08-23T05:41
2023-08-23T05:41
китай
юар
пекин
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и ЮАР считают переговоры единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса, Пекин приветствует недавние посреднические усилия африканкой делегации, говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в среду на сайте МИД КНР. "Стороны согласились, что диалог и переговоры являются единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса, и они продолжат продвигать примирение и содействовать проведению переговоров, чтобы сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании этой проблемы", - говорится в документе. Отмечается, что "Китай приветствует недавние посреднические усилия (по урегулированию – ред.) кризиса африканской мирной делегации". Китай и ЮАР выпустили совместное заявление по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Йоханнесбург.
https://ria.ru/20230806/kitay-1888447851.html
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китай, юар, пекин, си цзиньпин, в мире
Китай, ЮАР, Пекин, Си Цзиньпин, В мире
Пекин приветствует посредничество делегации Африки по украинскому кризису
КНР поприветствовала посредничество африканской делегации по украинскому кризису