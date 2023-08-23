Рейтинг@Mail.ru
Пекин приветствует посредничество делегации Африки по украинскому кризису - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:41 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/posrednichestvo-1891644382.html
Пекин приветствует посредничество делегации Африки по украинскому кризису
Пекин приветствует посредничество делегации Африки по украинскому кризису - РИА Новости, 23.08.2023
Пекин приветствует посредничество делегации Африки по украинскому кризису
Китай и ЮАР считают переговоры единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса, Пекин приветствует недавние посреднические усилия... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T05:41
2023-08-23T05:41
китай
юар
пекин
си цзиньпин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867686533_571:0:2630:1158_1920x0_80_0_0_e21d7c67f315c7463d8701a2bda2ff82.jpg
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и ЮАР считают переговоры единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса, Пекин приветствует недавние посреднические усилия африканкой делегации, говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в среду на сайте МИД КНР. "Стороны согласились, что диалог и переговоры являются единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса, и они продолжат продвигать примирение и содействовать проведению переговоров, чтобы сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании этой проблемы", - говорится в документе. Отмечается, что "Китай приветствует недавние посреднические усилия (по урегулированию – ред.) кризиса африканской мирной делегации". Китай и ЮАР выпустили совместное заявление по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Йоханнесбург.
https://ria.ru/20230806/kitay-1888447851.html
китай
юар
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867686533_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_d82adbfde3a3051b68e6849bd0b75bdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, юар, пекин, си цзиньпин, в мире
Китай, ЮАР, Пекин, Си Цзиньпин, В мире
Пекин приветствует посредничество делегации Африки по украинскому кризису

КНР поприветствовала посредничество африканской делегации по украинскому кризису

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаг Китая в Пекине
Флаг Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаг Китая в Пекине . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и ЮАР считают переговоры единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса, Пекин приветствует недавние посреднические усилия африканкой делегации, говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в среду на сайте МИД КНР.
«
"Стороны согласились, что диалог и переговоры являются единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса, и они продолжат продвигать примирение и содействовать проведению переговоров, чтобы сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании этой проблемы", - говорится в документе.
Отмечается, что "Китай приветствует недавние посреднические усилия (по урегулированию – ред.) кризиса африканской мирной делегации".
Китай и ЮАР выпустили совместное заявление по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Йоханнесбург.
Скульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Китай в Джидде предложил учесть позицию России по Украине, пишут СМИ
6 августа, 12:06
 
КитайЮАРПекинСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала