https://ria.ru/20230823/pogoda-1891654317.html

В Москве в среду ожидаются ливни и порывистый ветер

В Москве в среду ожидаются ливни и порывистый ветер - РИА Новости, 23.08.2023

В Москве в среду ожидаются ливни и порывистый ветер

Ливни с количеством осадков до 11 миллиметров, возможны грозы, порывистый ветер и не выше плюс 20 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:27

2023-08-23T08:27

2023-08-23T08:33

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ливни с количеством осадков до 11 миллиметров, возможны грозы, порывистый ветер и не выше плюс 20 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, поэтому будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, прошумят скоротечные ливневые дожди с общим количеством осадков до 11 миллиметров, это одно ведро дождевой воды на метр квадратный. Пик осадков придётся на середину дня, особенно в районе 15 часов. Сохраняется вероятность грозового положения. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в столице ожидается не выше плюс 18 - плюс 20, в Подмосковье - от плюс 16 до плюс 21, это чуть прохладнее, чем должно быть по многолетней норме. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230822/noch-1891436223.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец