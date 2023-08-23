https://ria.ru/20230823/pogoda-1891654317.html
В Москве в среду ожидаются ливни и порывистый ветер
В Москве в среду ожидаются ливни и порывистый ветер - РИА Новости, 23.08.2023
В Москве в среду ожидаются ливни и порывистый ветер
Ливни с количеством осадков до 11 миллиметров, возможны грозы, порывистый ветер и не выше плюс 20 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:27
2023-08-23T08:27
2023-08-23T08:33
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ливни с количеством осадков до 11 миллиметров, возможны грозы, порывистый ветер и не выше плюс 20 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, поэтому будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, прошумят скоротечные ливневые дожди с общим количеством осадков до 11 миллиметров, это одно ведро дождевой воды на метр квадратный. Пик осадков придётся на середину дня, особенно в районе 15 часов. Сохраняется вероятность грозового положения. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в столице ожидается не выше плюс 18 - плюс 20, в Подмосковье - от плюс 16 до плюс 21, это чуть прохладнее, чем должно быть по многолетней норме. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230822/noch-1891436223.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
В Москве в среду ожидаются ливни и порывистый ветер
В Москве в среду ожидаются ливни, порывистый ветер и не выше плюс 20