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В Москве в среду ожидаются ливни и порывистый ветер - РИА Новости, 23.08.2023
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08:27 23.08.2023 (обновлено: 08:33 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/pogoda-1891654317.html
В Москве в среду ожидаются ливни и порывистый ветер
В Москве в среду ожидаются ливни и порывистый ветер - РИА Новости, 23.08.2023
В Москве в среду ожидаются ливни и порывистый ветер
Ливни с количеством осадков до 11 миллиметров, возможны грозы, порывистый ветер и не выше плюс 20 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:27
2023-08-23T08:33
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ливни с количеством осадков до 11 миллиметров, возможны грозы, порывистый ветер и не выше плюс 20 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, поэтому будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, прошумят скоротечные ливневые дожди с общим количеством осадков до 11 миллиметров, это одно ведро дождевой воды на метр квадратный. Пик осадков придётся на середину дня, особенно в районе 15 часов. Сохраняется вероятность грозового положения. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в столице ожидается не выше плюс 18 - плюс 20, в Подмосковье - от плюс 16 до плюс 21, это чуть прохладнее, чем должно быть по многолетней норме. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
В Москве в среду ожидаются ливни и порывистый ветер

В Москве в среду ожидаются ливни, порывистый ветер и не выше плюс 20

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ливни с количеством осадков до 11 миллиметров, возможны грозы, порывистый ветер и не выше плюс 20 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, поэтому будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, прошумят скоротечные ливневые дожди с общим количеством осадков до 11 миллиметров, это одно ведро дождевой воды на метр квадратный. Пик осадков придётся на середину дня, особенно в районе 15 часов. Сохраняется вероятность грозового положения. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в столице ожидается не выше плюс 18 - плюс 20, в Подмосковье - от плюс 16 до плюс 21, это чуть прохладнее, чем должно быть по многолетней норме. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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