Истребители ВКС перехватили два беспилотника над акваторией Черного моря
В небо у Крыма подняли истребители ВКС из-за беспилотников Reaper и Bayraktar
Беспилотный летательный аппарат MQ-9. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские истребители подняли на перехват двух беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.
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"Двадцать второго августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", — уточнили в ведомстве.
Для пресечения нарушения границы и противодействия ведению разведки в воздух подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО.
В итоге беспилотники изменили курс и покинули район.
Перехват "Рипера"
Это не первый подобный инцидент с беспилотниками в акватории Черного моря. Так, 5 августа истребитель Су-30 подняли на перехват американского разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper над акваторией Черного моря. При приближении российского самолета беспилотник развернулся. Нарушения госграницы удалось не допустить.
В марте MQ-9 Reaper, направляясь в сторону России, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
Уничтожение украинских катеров
Во вторник в Минобороны также сообщили об уничтожении двух украинских катеров в акватории Черного моря. Первый катер, проводивший разведку возле российских газодобывающих установок, ночью уничтожил истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.
Второй катер — быстроходное судно производства США Willard Sea — был уничтожен около 11.00 мск восточнее острова Змеиный. Позднее Минобороны опубликовало видео этого инцидента, на котором видно, как катер, который пытался активно маневрировать, расстреливает из бортовой пушки российский истребитель.