https://ria.ru/20230823/perekhvat-1891629808.html

Истребители ВКС перехватили два беспилотника над акваторией Черного моря

Истребители ВКС перехватили два беспилотника над акваторией Черного моря - РИА Новости, 23.08.2023

Истребители ВКС перехватили два беспилотника над акваторией Черного моря

Российские истребители подняли на перехват двух беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T00:53

2023-08-23T00:53

2023-08-23T02:16

черное море

россия

сша

воздушно-космические силы россии

су-30

су-30см

безопасность

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские истребители подняли на перехват двух беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны."Двадцать второго августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", — уточнили в ведомстве.Для пресечения нарушения границы и противодействия ведению разведки в воздух подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО.В итоге беспилотники изменили курс и покинули район.Перехват "Рипера"Это не первый подобный инцидент с беспилотниками в акватории Черного моря. Так, 5 августа истребитель Су-30 подняли на перехват американского разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper над акваторией Черного моря. При приближении российского самолета беспилотник развернулся. Нарушения госграницы удалось не допустить.В марте MQ-9 Reaper, направляясь в сторону России, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Уничтожение украинских катеровВо вторник в Минобороны также сообщили об уничтожении двух украинских катеров в акватории Черного моря. Первый катер, проводивший разведку возле российских газодобывающих установок, ночью уничтожил истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.Второй катер — быстроходное судно производства США Willard Sea — был уничтожен около 11.00 мск восточнее острова Змеиный. Позднее Минобороны опубликовало видео этого инцидента, на котором видно, как катер, который пытался активно маневрировать, расстреливает из бортовой пушки российский истребитель.

https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417668.html

https://ria.ru/20230822/kater-1891539790.html

черное море

россия

сша

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

черное море, россия, сша, воздушно-космические силы россии, су-30, су-30см, безопасность