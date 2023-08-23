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Истребители ВКС перехватили два беспилотника над акваторией Черного моря - РИА Новости, 23.08.2023
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00:53 23.08.2023 (обновлено: 02:16 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/perekhvat-1891629808.html
Истребители ВКС перехватили два беспилотника над акваторией Черного моря
Истребители ВКС перехватили два беспилотника над акваторией Черного моря - РИА Новости, 23.08.2023
Истребители ВКС перехватили два беспилотника над акваторией Черного моря
Российские истребители подняли на перехват двух беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T00:53
2023-08-23T02:16
черное море
россия
сша
воздушно-космические силы россии
су-30
су-30см
безопасность
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские истребители подняли на перехват двух беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны."Двадцать второго августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", — уточнили в ведомстве.Для пресечения нарушения границы и противодействия ведению разведки в воздух подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО.В итоге беспилотники изменили курс и покинули район.Перехват "Рипера"Это не первый подобный инцидент с беспилотниками в акватории Черного моря. Так, 5 августа истребитель Су-30 подняли на перехват американского разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper над акваторией Черного моря. При приближении российского самолета беспилотник развернулся. Нарушения госграницы удалось не допустить.В марте MQ-9 Reaper, направляясь в сторону России, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Уничтожение украинских катеровВо вторник в Минобороны также сообщили об уничтожении двух украинских катеров в акватории Черного моря. Первый катер, проводивший разведку возле российских газодобывающих установок, ночью уничтожил истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.Второй катер — быстроходное судно производства США Willard Sea — был уничтожен около 11.00 мск восточнее острова Змеиный. Позднее Минобороны опубликовало видео этого инцидента, на котором видно, как катер, который пытался активно маневрировать, расстреливает из бортовой пушки российский истребитель.
https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417668.html
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черное море, россия, сша, воздушно-космические силы россии, су-30, су-30см, безопасность
Черное море, Россия, США, Воздушно-космические силы России, Су-30, Су-30СМ, Безопасность
Истребители ВКС перехватили два беспилотника над акваторией Черного моря

В небо у Крыма подняли истребители ВКС из-за беспилотников Reaper и Bayraktar

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские истребители подняли на перехват двух беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.
«
"Двадцать второго августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", — уточнили в ведомстве.
Для пресечения нарушения границы и противодействия ведению разведки в воздух подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО.
В итоге беспилотники изменили курс и покинули район.

Перехват "Рипера"

Это не первый подобный инцидент с беспилотниками в акватории Черного моря. Так, 5 августа истребитель Су-30 подняли на перехват американского разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper над акваторией Черного моря. При приближении российского самолета беспилотник развернулся. Нарушения госграницы удалось не допустить.
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В Подмосковье и Брянской области уничтожили украинские беспилотники
Вчера, 03:40
В марте MQ-9 Reaper, направляясь в сторону России, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.

Уничтожение украинских катеров

Во вторник в Минобороны также сообщили об уничтожении двух украинских катеров в акватории Черного моря. Первый катер, проводивший разведку возле российских газодобывающих установок, ночью уничтожил истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.
Второй катер — быстроходное судно производства США Willard Sea — был уничтожен около 11.00 мск восточнее острова Змеиный. Позднее Минобороны опубликовало видео этого инцидента, на котором видно, как катер, который пытался активно маневрировать, расстреливает из бортовой пушки российский истребитель.
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Минобороны опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море
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Черное мореРоссияСШАВоздушно-космические силы РоссииСу-30Су-30СМБезопасность
 
 
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