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Путин наградил воинов 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 23.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:50 23.08.2023 (обновлено: 21:29 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/nagrady-1891847672.html
Путин наградил воинов 127-й мотострелковой дивизии
Путин наградил воинов 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 23.08.2023
Путин наградил воинов 127-й мотострелковой дивизии
Президент РФ Владимир Путин наградил медалями Героя Российской Федерации и другими наградами военнослужащих 127 мотострелковой дивизии пятой общевойсковой... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:50
2023-08-23T21:29
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалями Героя Российской Федерации и другими наградами военнослужащих 127 мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, которые отличились в ходе специальной военной операции на Украине.“Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127 мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены: лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил казалось бы невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбит”, - сказал Путин на концерте в честь 80-летия Победы в Курской битве.Также он наградил званием Героя России старшего лейтенанта Расима Рашитовича Баксикова и медалью “За отвагу” ефрейтора Илью Владимировича Гаврилова.
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Путин награждает участников СВО на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве
Путин награждает участников СВО на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве
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россия, безопасность, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Владимир Путин
Путин наградил воинов 127-й мотострелковой дивизии

Путин вручил награды наиболее отличившимся воинам 127-й мотострелковой дивизии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалями Героя Российской Федерации и другими наградами военнослужащих 127 мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, которые отличились в ходе специальной военной операции на Украине.
«
“Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127 мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены: лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил казалось бы невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбит”, - сказал Путин на концерте в честь 80-летия Победы в Курской битве.
Также он наградил званием Героя России старшего лейтенанта Расима Рашитовича Баксикова и медалью “За отвагу” ефрейтора Илью Владимировича Гаврилова.
Курская битва
Вчера, 09:00
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаВладимир Путин
 
 
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