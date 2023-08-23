https://ria.ru/20230823/moskva-siti-1891637923.html

В районе "Москва-Сити" раздался хлопок

В районе "Москва-Сити" раздался хлопок - РИА Новости, 23.08.2023

В районе "Москва-Сити" раздался хлопок

Хлопок был слышен в столичном районе "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T03:08

2023-08-23T03:08

2023-08-23T03:39

происшествия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Хлопок был слышен в столичном районе "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости. Громкий звук раздался около 3.00 мск, чуть позднее в том же районе от зданий поднялся дым.В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево", как следует из данных онлайн-табло, задерживают рейсы на вылет и прилет.ВСУ в последнее время регулярно пытается атаковать "Москва-Сити" с помощью беспилотников. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два аппарата сбили 10 августа.В ночь на 1 августа один дрон врезался в башню комплекса после того, как его подавили средства радиоэлектронной борьбы, жертв и пострадавших не было. Еще два БПЛА уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами.За два дня до этого в результате атаки были повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-Сити", жертв и пострадавших не было. Минобороны России сообщило, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-Сити".

https://ria.ru/20230822/vorobev-1891420667.html

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происшествия