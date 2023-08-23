https://ria.ru/20230823/moshenniki-1891830153.html

Голливудская "звезда" развела россиянку на 300 тысяч рублей

Голливудская "звезда" развела россиянку на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 23.08.2023

Голливудская "звезда" развела россиянку на 300 тысяч рублей

Поклонница канадского актера Райана Гослинга из Новочебоксарска перевела мошенникам 300 тысяч рублей якобы за встречу с ним, сообщило МВД Чувашии. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:53

2023-08-23T18:53

2023-08-23T19:30

райан гослинг

новочебоксарск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Поклонница канадского актера Райана Гослинга из Новочебоксарска перевела мошенникам 300 тысяч рублей якобы за встречу с ним, сообщило МВД Чувашии."С участницей фан-клуба известного канадского актера, сыгравшего одну из главных ролей в фильме "Барби", связался неизвестный, который представился ассистентом "звезды". Девушку обрадовали новостью, что она вошла в число счастливиц из огромной армии поклонниц, с которыми актер лично захотел вступить в переписку", — рассказали в ведомстве.Как отметили в полиции, женщину не смутило, что знаменитый актер неожиданно проявил к ней настолько большой интерес, что решил приехать в Россию и лично познакомиться, причем его визит должна была оплатить она.В общей сложности потерпевшая перевела "кумиру" около 300 тысяч рублей, большую часть из которых оформила в кредит. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников и отписалась от фан-клуба артиста. Отдел МВД по Новочебоксарску возбудил уголовное дело по статье "мошенничество".

https://ria.ru/20230707/moshenniki-1882712702.html

новочебоксарск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

райан гослинг, новочебоксарск, россия