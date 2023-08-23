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Голливудская "звезда" развела россиянку на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 23.08.2023
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18:53 23.08.2023 (обновлено: 19:30 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/moshenniki-1891830153.html
Голливудская "звезда" развела россиянку на 300 тысяч рублей
Голливудская "звезда" развела россиянку на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 23.08.2023
Голливудская "звезда" развела россиянку на 300 тысяч рублей
Поклонница канадского актера Райана Гослинга из Новочебоксарска перевела мошенникам 300 тысяч рублей якобы за встречу с ним, сообщило МВД Чувашии. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:53
2023-08-23T19:30
райан гослинг
новочебоксарск
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Поклонница канадского актера Райана Гослинга из Новочебоксарска перевела мошенникам 300 тысяч рублей якобы за встречу с ним, сообщило МВД Чувашии."С участницей фан-клуба известного канадского актера, сыгравшего одну из главных ролей в фильме "Барби", связался неизвестный, который представился ассистентом "звезды". Девушку обрадовали новостью, что она вошла в число счастливиц из огромной армии поклонниц, с которыми актер лично захотел вступить в переписку", — рассказали в ведомстве.Как отметили в полиции, женщину не смутило, что знаменитый актер неожиданно проявил к ней настолько большой интерес, что решил приехать в Россию и лично познакомиться, причем его визит должна была оплатить она.В общей сложности потерпевшая перевела "кумиру" около 300 тысяч рублей, большую часть из которых оформила в кредит. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников и отписалась от фан-клуба артиста. Отдел МВД по Новочебоксарску возбудил уголовное дело по статье "мошенничество".
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райан гослинг, новочебоксарск, россия
Райан Гослинг, Новочебоксарск, Россия
Голливудская "звезда" развела россиянку на 300 тысяч рублей

Россиянка перевела мошенникам 300 тысяч рублей за встречу с Райаном Гослингом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Поклонница канадского актера Райана Гослинга из Новочебоксарска перевела мошенникам 300 тысяч рублей якобы за встречу с ним, сообщило МВД Чувашии.
«
"С участницей фан-клуба известного канадского актера, сыгравшего одну из главных ролей в фильме "Барби", связался неизвестный, который представился ассистентом "звезды". Девушку обрадовали новостью, что она вошла в число счастливиц из огромной армии поклонниц, с которыми актер лично захотел вступить в переписку", — рассказали в ведомстве.
© МВД по Чувашской РеспубликеСотрудница полиции работает с потерпевшей, которую обманули мошенники, пообещав знакомство с одним из актеров фильма "Барби". Кадр видео
Сотрудница полиции работает с потерпевшей, которую обманули мошенники, пообещав знакомство с одним из актеров фильма Барби. Кадр видео
© МВД по Чувашской Республике
Сотрудница полиции работает с потерпевшей, которую обманули мошенники, пообещав знакомство с одним из актеров фильма "Барби". Кадр видео
Как отметили в полиции, женщину не смутило, что знаменитый актер неожиданно проявил к ней настолько большой интерес, что решил приехать в Россию и лично познакомиться, причем его визит должна была оплатить она.
В общей сложности потерпевшая перевела "кумиру" около 300 тысяч рублей, большую часть из которых оформила в кредит. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников и отписалась от фан-клуба артиста.
Отдел МВД по Новочебоксарску возбудил уголовное дело по статье "мошенничество".
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