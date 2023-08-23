https://ria.ru/20230823/metro-1891648095.html

В московском метро в сентябре появится "поезд безопасности" от МЧС

В московском метро в сентябре появится "поезд безопасности" от МЧС - РИА Новости, 23.08.2023

В московском метро в сентябре появится "поезд безопасности" от МЧС

Брендированный поезд МЧС России запустят в московском метрополитене в сентябре с целью популяризации культуры безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T07:11

2023-08-23T07:11

2023-08-23T07:11

россия

москва

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Брендированный поезд МЧС России запустят в московском метрополитене в сентябре с целью популяризации культуры безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Запуск тематического поезда в московском метрополитене - это один из элементов наступательной политики МЧС России в популяризации культуры безопасности, - приводятся слова главы МЧС России Александра Куренкова. По словам министра, у каждого из восьми вагонов - своя тематика, посвященная сезонным и бытовым рискам, с которыми может столкнуться каждый человек. Цель запуска - напомнить о том, как предупредить возможные риски и как в условиях опасности выбрать правильное решение. Как уточняется, проект реализуется МЧС России и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Акцент также сделан на разные возрастные категории: для детей – разработаны яркие увлекательные картинки, для взрослых – профессиональные советы спасателей. По информации ведомства, базовые правила поведения показаны в формате комиксов, по QR-кодам можно перейти к просмотру тематических обучающих видеороликов. "Проект разработанный совместно с МЧС России направлен на привлечение внимания граждан к вопросам личной безопасности в быту, на природе и в Интернете... Каждый задумается о вопросах личной безопасности. Уверена, что поездка в таком поезде станет дополнительным стимулом "освежить" собственные знания о безопасных навыках и обучить этим навыкам своих детей", - приводятся слова председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской.

https://ria.ru/20230822/metro-1891440728.html

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россия, москва, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество