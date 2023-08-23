https://ria.ru/20230823/kanal-1891802183.html

В Суэцком канале полностью восстановили судоходство

В Суэцком канале полностью восстановили судоходство - РИА Новости, 23.08.2023

В Суэцком канале полностью восстановили судоходство

Судоходство в Суэцком канале полностью восстановлено по обе стороны после инцидента со столкновением двух танкеров, заявила администрация водной артерии. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:15

2023-08-23T17:15

2023-08-23T17:15

в мире

суэцкий канал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727028915_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_82963c53d6197687a24d871dd9346017.jpg

КАИР, 23 авг - РИА Новости. Судоходство в Суэцком канале полностью восстановлено по обе стороны после инцидента со столкновением двух танкеров, заявила администрация водной артерии. Ранее портал Marinetraffic сообщал, что в среду утром танкер со сжиженным газом BW Lesmes и танкер с нефтепродуктами Burri столкнулись в Суэцком канале. Глава администрации водной артерии Усама Рабиа позднее заявил, что судоходство возобновится в привычном режиме в течение нескольких часов. По его словам, причиной столкновения танкеров стала остановка BW Lesmes из-за технической неисправности. В результате столкновения судоходство было приостановлено с северной стороны, службы канала занимались отбуксировкой танкеров. "Судоходство в канале вернулось в норму", - говорится в заявлении администрации Суэцкого канала. Это не первый инцидент в Суэцком канале за последний месяц. Пятого августа танкер Chinagas Legend, шедший из Сингапура в США под флагом Гонконга, столкнулся с буксиром Fahd, принадлежащим администрации Суэцкого канала. В результате столкновения буксирное судно затонуло, один член экипажа погиб, остальные шесть были спасены.

https://ria.ru/20230823/bosfor-1891667146.html

суэцкий канал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, суэцкий канал