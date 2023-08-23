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В Суэцком канале полностью восстановили судоходство - РИА Новости, 23.08.2023
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17:15 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/kanal-1891802183.html
В Суэцком канале полностью восстановили судоходство
В Суэцком канале полностью восстановили судоходство - РИА Новости, 23.08.2023
В Суэцком канале полностью восстановили судоходство
Судоходство в Суэцком канале полностью восстановлено по обе стороны после инцидента со столкновением двух танкеров, заявила администрация водной артерии. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:15
2023-08-23T17:15
в мире
суэцкий канал
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КАИР, 23 авг - РИА Новости. Судоходство в Суэцком канале полностью восстановлено по обе стороны после инцидента со столкновением двух танкеров, заявила администрация водной артерии. Ранее портал Marinetraffic сообщал, что в среду утром танкер со сжиженным газом BW Lesmes и танкер с нефтепродуктами Burri столкнулись в Суэцком канале. Глава администрации водной артерии Усама Рабиа позднее заявил, что судоходство возобновится в привычном режиме в течение нескольких часов. По его словам, причиной столкновения танкеров стала остановка BW Lesmes из-за технической неисправности. В результате столкновения судоходство было приостановлено с северной стороны, службы канала занимались отбуксировкой танкеров. "Судоходство в канале вернулось в норму", - говорится в заявлении администрации Суэцкого канала. Это не первый инцидент в Суэцком канале за последний месяц. Пятого августа танкер Chinagas Legend, шедший из Сингапура в США под флагом Гонконга, столкнулся с буксиром Fahd, принадлежащим администрации Суэцкого канала. В результате столкновения буксирное судно затонуло, один член экипажа погиб, остальные шесть были спасены.
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в мире, суэцкий канал
В мире, Суэцкий канал
В Суэцком канале полностью восстановили судоходство

В Суэцком канале полностью восстановили судоходство после столкновения танкеров

© AP Photo / Ayman ArefСуэцкий канал
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Ayman Aref
Суэцкий канал. Архивное фото
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КАИР, 23 авг - РИА Новости. Судоходство в Суэцком канале полностью восстановлено по обе стороны после инцидента со столкновением двух танкеров, заявила администрация водной артерии.
Ранее портал Marinetraffic сообщал, что в среду утром танкер со сжиженным газом BW Lesmes и танкер с нефтепродуктами Burri столкнулись в Суэцком канале. Глава администрации водной артерии Усама Рабиа позднее заявил, что судоходство возобновится в привычном режиме в течение нескольких часов. По его словам, причиной столкновения танкеров стала остановка BW Lesmes из-за технической неисправности. В результате столкновения судоходство было приостановлено с северной стороны, службы канала занимались отбуксировкой танкеров.
"Судоходство в канале вернулось в норму", - говорится в заявлении администрации Суэцкого канала.
Это не первый инцидент в Суэцком канале за последний месяц. Пятого августа танкер Chinagas Legend, шедший из Сингапура в США под флагом Гонконга, столкнулся с буксиром Fahd, принадлежащим администрации Суэцкого канала. В результате столкновения буксирное судно затонуло, один член экипажа погиб, остальные шесть были спасены.
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