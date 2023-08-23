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Мишустин назвал опасения вокруг исполнения бюджета России неоправданными

Мишустин назвал опасения вокруг исполнения бюджета России неоправданными - РИА Новости, 23.08.2023

Мишустин назвал опасения вокруг исполнения бюджета России неоправданными

Опасения вокруг исполнения бюджета РФ по итогам шести месяцев не оправдались, доходы превысили 12 триллионов рублей, продолжается рост поступлений из несырьевых РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:05

2023-08-23T15:05

2023-08-23T16:06

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Опасения вокруг исполнения бюджета РФ по итогам шести месяцев не оправдались, доходы превысили 12 триллионов рублей, продолжается рост поступлений из несырьевых секторов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании."Следующий вопрос касается исполнения федерального бюджета за первое полугодие. В начале года звучали экспертные мнения о том, что бюджет сложно сбалансировать, разные цифры приводились. Уже по итогам шести месяцев видно, что все эти опасения не оправдались", - сказал он.Мишустин добавил, что доходы "оказались выше прогнозных на 135 миллиардов рублей и превысили 12 триллионов 300 миллиардов рублей"."При этом продолжается рост доли поступлений из несырьевых секторов. Такая тенденция даже усилилась по сравнению с первым кварталом. На них приходится уже почти три из каждых четырех рублей в доходах", - уточнил глава правительства.

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экономика, михаил мишустин, россия