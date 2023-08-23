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Босфорский пролив частично открыли для движения судов - РИА Новости, 23.08.2023
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11:54 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/bosfor-1891701719.html
Босфорский пролив частично открыли для движения судов
Босфорский пролив частично открыли для движения судов - РИА Новости, 23.08.2023
Босфорский пролив частично открыли для движения судов
Босфорский пролив частично открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:54
2023-08-23T11:54
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Босфорский пролив частично открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны. Ранее пролив был закрыт из-за поломки двигателя у направляющегося из России в Китай судна. "Устранена поломка на танкере GUANYIN, он встал на якорь на якорной стоянке Тюркели под координацией нашего центра в сопровождении нашего лоцмана и буксира KURTARMA-11. Стамбульский (Босфорский) открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 (совпадает с мск) часов", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, китай, турция
В мире, Россия, Китай, Турция
Босфорский пролив частично открыли для движения судов

Босфор частично открыли для движения судов в южно-северном направлении

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМыс Басаргина в проливе Босфор Восточный
Мыс Басаргина в проливе Босфор Восточный - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мыс Басаргина в проливе Босфор Восточный. Архивное фото
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Босфорский пролив частично открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны.
Ранее пролив был закрыт из-за поломки двигателя у направляющегося из России в Китай судна.
"Устранена поломка на танкере GUANYIN, он встал на якорь на якорной стоянке Тюркели под координацией нашего центра в сопровождении нашего лоцмана и буксира KURTARMA-11. Стамбульский (Босфорский) открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 (совпадает с мск) часов", - говорится в сообщении.
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