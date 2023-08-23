https://ria.ru/20230823/bosfor-1891701719.html

Босфорский пролив частично открыли для движения судов

Босфорский пролив частично открыли для движения судов - РИА Новости, 23.08.2023

Босфорский пролив частично открыли для движения судов

Босфорский пролив частично открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:54

2023-08-23T11:54

2023-08-23T11:54

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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Босфорский пролив частично открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны. Ранее пролив был закрыт из-за поломки двигателя у направляющегося из России в Китай судна. "Устранена поломка на танкере GUANYIN, он встал на якорь на якорной стоянке Тюркели под координацией нашего центра в сопровождении нашего лоцмана и буксира KURTARMA-11. Стамбульский (Босфорский) открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 (совпадает с мск) часов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230823/dardanelly-1891655251.html

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китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, турция