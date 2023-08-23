https://ria.ru/20230823/bosfor-1891701719.html
Босфорский пролив частично открыли для движения судов
Босфорский пролив частично открыли для движения судов - РИА Новости, 23.08.2023
Босфорский пролив частично открыли для движения судов
Босфорский пролив частично открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:54
2023-08-23T11:54
2023-08-23T11:54
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Босфорский пролив частично открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны. Ранее пролив был закрыт из-за поломки двигателя у направляющегося из России в Китай судна. "Устранена поломка на танкере GUANYIN, он встал на якорь на якорной стоянке Тюркели под координацией нашего центра в сопровождении нашего лоцмана и буксира KURTARMA-11. Стамбульский (Босфорский) открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 (совпадает с мск) часов", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, турция
В мире, Россия, Китай, Турция
Босфорский пролив частично открыли для движения судов
Босфор частично открыли для движения судов в южно-северном направлении
АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Босфорский пролив частично открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 мск, сообщила турецкая служба береговой охраны.
Ранее пролив был закрыт из-за поломки двигателя у направляющегося из России
в Китай
судна.
"Устранена поломка на танкере GUANYIN, он встал на якорь на якорной стоянке Тюркели под координацией нашего центра в сопровождении нашего лоцмана и буксира KURTARMA-11. Стамбульский (Босфорский) открыт для движения судов в южно-северном направлении с 11.20 (совпадает с мск) часов", - говорится в сообщении.
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