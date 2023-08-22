Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит заседание совета по нацпроектам - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 22.08.2023 (обновлено: 17:45 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/zasedanie-1891563249.html
Путин проводит заседание совета по нацпроектам
Путин проводит заседание совета по нацпроектам - РИА Новости, 22.08.2023
Путин проводит заседание совета по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, глава государства предложил участникам... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:27
2023-08-22T17:45
владимир путин
россия
оренбургская область
ненецкий автономный округ
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, глава государства предложил участникам обсудить текущие результаты в достижении национальных целей развития."Сегодня в рамках совета по стратегическому развитию и нацпроектам вместе с коллегами из правительства, субъектов федерации, общественных и деловых объединений обсудим текущие результаты в достижении национальных целей развития, а они установлены в демографии, экономике, социальной сфере инфраструктуре и многих других отраслях и сферах, рассчитаны в горизонте до 2030 года", - сказал Путин в своем приветственном слове.Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам традиционно проводится раз в полгода. На нем участники оценивают прогресс в достижении национальных целей развития и разбирают ключевые вопросы. Так на предыдущем заседании 15 декабря 2022 года Путин обозначил шесть ключевых задач государственной политики на 2023, которые необходимо решить, чтобы более уверенно ответить на вызовы.Первая задача касалась устранения ограничений в логистике и финансах для вывода взаимодействия с ключевыми партнёрами на новый уровень. Вторая задача на 2023 год – это укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности, третья - обеспечение финансового суверенитета страны.Кроме того, Путин тогда озвучил цель по опережающему развитию инфраструктуры, которое является условием для наращивания деловой, инвестиционной активности, создания рабочих мест. Также государство планировало в 2023 году закрепить положительную динамику в снижении бедности в стране, включая обеспечение заметного роста реальных заработных плат. Шестой задачей для органов власти всех уровней президент тогда назвал защиту материнства, детства, поддержку семей и сбережение народа.БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮВопрос борьбы с бедностью – это сквозная тема, которую Путин затрагивает на каждом заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. К примеру, в июле прошлого года президент начал с нее свое выступление, отметив, что улучшение материального положения граждан – это одна из основных национальных целей.По итогам первого квартала 2023 года Росстат наблюдал снижение бедности в России до 13,5% - численность россиян с доходами ниже границы бедности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась с 20,9 млн до 19,6 млн человек. По мнению аналитиков, такой динамики удалось добиться, в том числе за счет программ адресной помощи для наиболее уязвимых групп населения.Нельзя исключать, что Путин и в этот раз озвучит подробный план действий по повышению доходов россиян. В июле во время правительственного часа вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что по итогам 2022 года девять российских регионов не смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями: Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ.НАЦПРОЕКТЫ ОСТАЮТСЯ В ПРИОРИТЕТЕОдна из главных интриг предстоящего совещания – отразится ли каким-либо образом сокращение незащищенных расходов бюджета РФ на нацпроектах. "Ведомости" со ссылкой на источники сообщали, что правительство намерено пойти на оптимизацию незащищенных расходов в целях борьбы с ростом дефицита бюджета в следующем году. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затем пояснял журналистам, что такие меры не понижают приоритетный статус нацпроектов. В то же время Песков отмечал, что действительно есть какие-то "незащищенные проекты", где можно сэкономить, и "это абсолютно нормальный процесс".Нацпроекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". На 1 августа расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов были исполнены на 56,3% от годового плана – 1,607 трлн рублей.Лидером по расходованию средств оказался национальный проект "Наука и университеты", бюджет на него исполнен на 77,7%. Исполнение расходов по национальному проекту "Культура" составило 73,2%, по проекту "Демография" - 64,7%, "Экология" - 59,8%, "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" - 58,3%, "Производительность труда" - 56,7%, "Образование" - 52,2%.За ними следуют нацпроекты "Здравоохранение" - 50,4%, "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда" - по 49,8%, "Цифровая экономика Российской Федерации" - 48,6%, "Международная кооперация и экспорт" - 46%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 44,7%. Расходы по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" составили 33,8% от годового плана.
https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891564714.html
https://ria.ru/20230713/ekonomika-1884037266.html
https://ria.ru/20230822/byudzhet-1891565416.html
https://ria.ru/20230822/putin-1891565050.html
россия
оренбургская область
ненецкий автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, оренбургская область, ненецкий автономный округ, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Владимир Путин, Россия, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ, Татьяна Голикова, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Путин проводит заседание совета по нацпроектам

Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, глава государства предложил участникам обсудить текущие результаты в достижении национальных целей развития.
"Сегодня в рамках совета по стратегическому развитию и нацпроектам вместе с коллегами из правительства, субъектов федерации, общественных и деловых объединений обсудим текущие результаты в достижении национальных целей развития, а они установлены в демографии, экономике, социальной сфере инфраструктуре и многих других отраслях и сферах, рассчитаны в горизонте до 2030 года", - сказал Путин в своем приветственном слове.
Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам традиционно проводится раз в полгода. На нем участники оценивают прогресс в достижении национальных целей развития и разбирают ключевые вопросы. Так на предыдущем заседании 15 декабря 2022 года Путин обозначил шесть ключевых задач государственной политики на 2023, которые необходимо решить, чтобы более уверенно ответить на вызовы.
Первая задача касалась устранения ограничений в логистике и финансах для вывода взаимодействия с ключевыми партнёрами на новый уровень. Вторая задача на 2023 год – это укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности, третья - обеспечение финансового суверенитета страны.
Кроме того, Путин тогда озвучил цель по опережающему развитию инфраструктуры, которое является условием для наращивания деловой, инвестиционной активности, создания рабочих мест. Также государство планировало в 2023 году закрепить положительную динамику в снижении бедности в стране, включая обеспечение заметного роста реальных заработных плат. Шестой задачей для органов власти всех уровней президент тогда назвал защиту материнства, детства, поддержку семей и сбережение народа.
Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин
Вчера, 17:31
БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ
Вопрос борьбы с бедностью – это сквозная тема, которую Путин затрагивает на каждом заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. К примеру, в июле прошлого года президент начал с нее свое выступление, отметив, что улучшение материального положения граждан – это одна из основных национальных целей.
По итогам первого квартала 2023 года Росстат наблюдал снижение бедности в России до 13,5% - численность россиян с доходами ниже границы бедности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась с 20,9 млн до 19,6 млн человек. По мнению аналитиков, такой динамики удалось добиться, в том числе за счет программ адресной помощи для наиболее уязвимых групп населения.
Нельзя исключать, что Путин и в этот раз озвучит подробный план действий по повышению доходов россиян. В июле во время правительственного часа вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что по итогам 2022 года девять российских регионов не смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями: Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных
13 июля, 17:10
НАЦПРОЕКТЫ ОСТАЮТСЯ В ПРИОРИТЕТЕ
Одна из главных интриг предстоящего совещания – отразится ли каким-либо образом сокращение незащищенных расходов бюджета РФ на нацпроектах. "Ведомости" со ссылкой на источники сообщали, что правительство намерено пойти на оптимизацию незащищенных расходов в целях борьбы с ростом дефицита бюджета в следующем году. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затем пояснял журналистам, что такие меры не понижают приоритетный статус нацпроектов. В то же время Песков отмечал, что действительно есть какие-то "незащищенные проекты", где можно сэкономить, и "это абсолютно нормальный процесс".
Нацпроекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". На 1 августа расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов были исполнены на 56,3% от годового плана – 1,607 трлн рублей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Путин прокомментировал текущую бюджетную ситуацию в стране
Вчера, 17:33
Лидером по расходованию средств оказался национальный проект "Наука и университеты", бюджет на него исполнен на 77,7%. Исполнение расходов по национальному проекту "Культура" составило 73,2%, по проекту "Демография" - 64,7%, "Экология" - 59,8%, "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" - 58,3%, "Производительность труда" - 56,7%, "Образование" - 52,2%.
За ними следуют нацпроекты "Здравоохранение" - 50,4%, "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда" - по 49,8%, "Цифровая экономика Российской Федерации" - 48,6%, "Международная кооперация и экспорт" - 46%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 44,7%. Расходы по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" составили 33,8% от годового плана.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Путин заявил, что российские компании уверенно занимают ниши иностранных
Вчера, 17:33
 
Владимир ПутинРоссияОренбургская областьНенецкий автономный округТатьяна ГоликоваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала