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Патрушев назвал цель нового российского учебника истории
Патрушев назвал цель нового российского учебника истории - РИА Новости, 22.08.2023
Патрушев назвал цель нового российского учебника истории
Издание нового российского единого школьного учебника истории для старшеклассников поможет противодействовать деструктивным идеям, навязываемым Западом, заявил... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:26
2023-08-22T07:26
2023-08-22T07:27
николай патрушев
россия
дальний восток
магадан
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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Издание нового российского единого школьного учебника истории для старшеклассников поможет противодействовать деструктивным идеям, навязываемым Западом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В условиях информационно-психологической войны, развязанной Западом против России, надо обеспечить реализацию государственной информационной политики, направленной на усиление в массовом сознании роли традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, неприятие гражданами навязываемых извне деструктивных идей, стереотипов и моделей поведения, заявил Патрушев в Магадане на совещании по безопасности российского Дальнего Востока. "Важно не допускать фальсификации истории, сохранять историческую память, обеспечить преемственность поколений. Этому будет способствовать издание единого для всех образовательных организаций нового учебника по истории для учащихся старших классов, а также работа по разъяснению гражданам внешней и внутренней политики российского государства, целей и задач специальной военной операции", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20230822/patrushev-1891425205.html
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николай патрушев, россия, дальний восток, магадан
Николай Патрушев, Россия, Дальний Восток, Магадан
Патрушев назвал цель нового российского учебника истории
Патрушев: новый учебник истории поможет противодействовать идеям Запада