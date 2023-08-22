https://ria.ru/20230822/reysy-1891416349.html
Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на вылет и прилет самолетов - РИА Новости, 22.08.2023
Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T03:09
2023-08-22T03:09
2023-08-22T10:58
flightradar24
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_5cdc4bfb97ce40356c0dba5bd7000903.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 2.56 мск вторника, на ближайшие два часа в "Домодедово" задержаны шесть рейсов на вылет и семь рейсов на прилет, два отменены. Во "Внуково" на ближайшие два часа на вылет задержаны семь рейсов, на прилет задержаны семь рейсов, один отменен. Также для ряда рейсов изменен терминал прилета и вылета, часть - перенаправлена в "Шереметьево". Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью московского региона, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.
https://ria.ru/20230814/polety-1889933823.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
flightradar24, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Flightradar24, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
В московских аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет