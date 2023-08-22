https://ria.ru/20230822/reysy-1891416349.html

Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на вылет и прилет самолетов

Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на вылет и прилет самолетов - РИА Новости, 22.08.2023

Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на вылет и прилет самолетов

В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T03:09

2023-08-22T03:09

2023-08-22T10:58

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 2.56 мск вторника, на ближайшие два часа в "Домодедово" задержаны шесть рейсов на вылет и семь рейсов на прилет, два отменены. Во "Внуково" на ближайшие два часа на вылет задержаны семь рейсов, на прилет задержаны семь рейсов, один отменен. Также для ряда рейсов изменен терминал прилета и вылета, часть - перенаправлена в "Шереметьево". Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью московского региона, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.

https://ria.ru/20230814/polety-1889933823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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flightradar24, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм