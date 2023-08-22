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Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на вылет и прилет самолетов - РИА Новости, 22.08.2023
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Туризм
 
03:09 22.08.2023 (обновлено: 10:58 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/reysy-1891416349.html
Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на вылет и прилет самолетов - РИА Новости, 22.08.2023
Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T03:09
2023-08-22T10:58
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 2.56 мск вторника, на ближайшие два часа в "Домодедово" задержаны шесть рейсов на вылет и семь рейсов на прилет, два отменены. Во "Внуково" на ближайшие два часа на вылет задержаны семь рейсов, на прилет задержаны семь рейсов, один отменен. Также для ряда рейсов изменен терминал прилета и вылета, часть - перенаправлена в "Шереметьево". Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью московского региона, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.
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flightradar24, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Flightradar24, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на вылет и прилет самолетов

В московских аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 2.56 мск вторника, на ближайшие два часа в "Домодедово" задержаны шесть рейсов на вылет и семь рейсов на прилет, два отменены. Во "Внуково" на ближайшие два часа на вылет задержаны семь рейсов, на прилет задержаны семь рейсов, один отменен. Также для ряда рейсов изменен терминал прилета и вылета, часть - перенаправлена в "Шереметьево".
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Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью московского региона, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.
 
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