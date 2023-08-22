https://ria.ru/20230822/pozdravlenie-1891410927.html
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем государственного флага
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем государственного флага - РИА Новости, 22.08.2023
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем государственного флага
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днём... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T01:07
2023-08-22T01:07
2023-08-22T01:07
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наса
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днём Государственного флага и пожелали соотечественникам благополучия и процветания, здоровья и единства. День флага России отмечается 22 августа. "Дорогие друзья! Поздравляем вас с днём Государственного флага России! Флаг – самый узнаваемый символ нашего государства в мире, и мы гордимся тем, что он представлен на борту Международной космической станции, где мы трудимся на благо своей страны", - сказал Прокопьев в видеоролике, распространённом пресс-службой "Роскосмоса". По словам Петелина, флаг, как и другие государственные символы, олицетворяет независимость и многовековую историю. Космонавт признался, что где бы он ни находился, даже в космосе, изображение флага напоминает ему о Родине, которая "доверила нам работать за пределами Земли". "Мы горды тем, что представляем огромную страну, её флаг, её граждан. Желаем вам всем благополучия и процветания, здоровья и единства, а наш общий созидательный труд для укрепления России будет лучшим подтверждением любви к Родине", - добавил Федяев. После этого космонавты хором произнесли "С праздником!". Помимо трёх россиян на станции сейчас находятся астронавты НАСА Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Федяев, Боуэн, Хобург и Аль-Нейади вернутся на Землю 2 сентября на американском корабле Crew Dragon. Их сменит новый экипаж – россиянин Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава. Старт намечен на 25 августа. Экипаж российского "Союза МС-23", который находится на МКС уже почти год, также скоро вернётся на Землю. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вместе с американкой Лорал О"Хара отправятся на "Союзе МС-24" 15 августа и прилетят на замену Прокопьеву и Петелину с Рубио, которые вернутся на "Союзе МС-23" 27 сентября.
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россия, земля, оаэ, андреас могенсен, олег кононенко, наса, роскосмос, европейское космическое агентство
Россия, Земля, ОАЭ, Андреас Могенсен, Олег Кононенко, НАСА, Роскосмос, Европейское космическое агентство
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем государственного флага
Космонавты Прокопьев, Петелин и Федяев с МКС поздравили россиян с Днем флага
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днём Государственного флага и пожелали соотечественникам благополучия и процветания, здоровья и единства.
День флага России
отмечается 22 августа.
"Дорогие друзья! Поздравляем вас с днём Государственного флага России! Флаг – самый узнаваемый символ нашего государства в мире, и мы гордимся тем, что он представлен на борту Международной космической станции, где мы трудимся на благо своей страны", - сказал Прокопьев в видеоролике, распространённом пресс-службой "Роскосмоса
".
По словам Петелина, флаг, как и другие государственные символы, олицетворяет независимость и многовековую историю. Космонавт признался, что где бы он ни находился, даже в космосе, изображение флага напоминает ему о Родине, которая "доверила нам работать за пределами Земли".
"Мы горды тем, что представляем огромную страну, её флаг, её граждан. Желаем вам всем благополучия и процветания, здоровья и единства, а наш общий созидательный труд для укрепления России будет лучшим подтверждением любви к Родине", - добавил Федяев.
После этого космонавты хором произнесли "С праздником!".
Помимо трёх россиян на станции сейчас находятся астронавты НАСА
Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ
Султан аль-Нейади. Федяев, Боуэн, Хобург и Аль-Нейади вернутся на Землю
2 сентября на американском корабле Crew Dragon. Их сменит новый экипаж – россиянин Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен
и астронавт JAXA Сатоси Фурукава. Старт намечен на 25 августа. Экипаж российского "Союза МС-23", который находится на МКС уже почти год, также скоро вернётся на Землю. Российские космонавты Олег Кононенко
и Николай Чуб
вместе с американкой Лорал О"Хара отправятся на "Союзе МС-24" 15 августа и прилетят на замену Прокопьеву и Петелину с Рубио, которые вернутся на "Союзе МС-23" 27 сентября.
Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага