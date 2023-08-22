https://ria.ru/20230822/nakazanie-1891608426.html

"Наступил хаос". В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость

"Наступил хаос". В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость - РИА Новости, 22.08.2023

"Наступил хаос". В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после того как президент Украины Владимир Зеленский... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T20:41

2023-08-22T20:41

2023-08-22T20:41

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илон маск

spacex

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после того как президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на план бизнесмена по мирному урегулированию конфликта в стране. Об этом пишет The New Yorker.В октябре прошлого года Маск писал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призывал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагал "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. В ответ Зеленский обвинил его в симпатиях к Москве.Как отмечает издание, после этого Маск "показал, кого поддерживает на поле боя". Однажды украинские силы на южном направлении фронта внезапно оказались без связи, говорится в статье."Мы были очень близко к линии соприкосновения и пересекли эту границу. После этого Starlink перестал работать. Последствия были незамедлительными. Связь прервалась, подразделения были изолированы", — рассказал газете солдат по имени Николай.По словам военного, украинским командующим приходилось передвигаться по полю боя, чтобы поймать радиодиапазон и восстановить связь. В результате отключения Starlink в ВСУ начался хаос, уточнил он.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску.

https://ria.ru/20230822/vsu-1891558294.html

https://ria.ru/20230822/nato-1891577351.html

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политика, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, илон маск, spacex, вооруженные силы украины