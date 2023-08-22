"Наступил хаос". В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость
The New Yorker: Маск наказал ВСУ, отключив Starlink после выпада Зеленского
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после того как президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на план бизнесмена по мирному урегулированию конфликта в стране. Об этом пишет The New Yorker.
В октябре прошлого года Маск писал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призывал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагал "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. В ответ Зеленский обвинил его в симпатиях к Москве.
Как отмечает издание, после этого Маск "показал, кого поддерживает на поле боя". Однажды украинские силы на южном направлении фронта внезапно оказались без связи, говорится в статье.
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"Мы были очень близко к линии соприкосновения и пересекли эту границу. После этого Starlink перестал работать. Последствия были незамедлительными. Связь прервалась, подразделения были изолированы", — рассказал газете солдат по имени Николай.
По словам военного, украинским командующим приходилось передвигаться по полю боя, чтобы поймать радиодиапазон и восстановить связь. В результате отключения Starlink в ВСУ начался хаос, уточнил он.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску.