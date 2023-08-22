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"Наступил хаос". В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость - РИА Новости, 22.08.2023
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20:41 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/nakazanie-1891608426.html
"Наступил хаос". В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость
"Наступил хаос". В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость - РИА Новости, 22.08.2023
"Наступил хаос". В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость
Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после того как президент Украины Владимир Зеленский... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:41
2023-08-22T20:41
политика
украина
россия
донбасс
владимир зеленский
илон маск
spacex
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после того как президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на план бизнесмена по мирному урегулированию конфликта в стране. Об этом пишет The New Yorker.В октябре прошлого года Маск писал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призывал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагал "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. В ответ Зеленский обвинил его в симпатиях к Москве.Как отмечает издание, после этого Маск "показал, кого поддерживает на поле боя". Однажды украинские силы на южном направлении фронта внезапно оказались без связи, говорится в статье.&quot;Мы были очень близко к линии соприкосновения и пересекли эту границу. После этого Starlink перестал работать. Последствия были незамедлительными. Связь прервалась, подразделения были изолированы&quot;, — рассказал газете солдат по имени Николай.По словам военного, украинским командующим приходилось передвигаться по полю боя, чтобы поймать радиодиапазон и восстановить связь. В результате отключения Starlink в ВСУ начался хаос, уточнил он.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску.
https://ria.ru/20230822/vsu-1891558294.html
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политика, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, илон маск, spacex, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Илон Маск, SpaceX, Вооруженные силы Украины
"Наступил хаос". В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость

The New Yorker: Маск наказал ВСУ, отключив Starlink после выпада Зеленского

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после того как президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на план бизнесмена по мирному урегулированию конфликта в стране. Об этом пишет The New Yorker.
В октябре прошлого года Маск писал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призывал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагал "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. В ответ Зеленский обвинил его в симпатиях к Москве.
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Как отмечает издание, после этого Маск "показал, кого поддерживает на поле боя". Однажды украинские силы на южном направлении фронта внезапно оказались без связи, говорится в статье.
«

"Мы были очень близко к линии соприкосновения и пересекли эту границу. После этого Starlink перестал работать. Последствия были незамедлительными. Связь прервалась, подразделения были изолированы", — рассказал газете солдат по имени Николай.

По словам военного, украинским командующим приходилось передвигаться по полю боя, чтобы поймать радиодиапазон и восстановить связь. В результате отключения Starlink в ВСУ начался хаос, уточнил он.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску.
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