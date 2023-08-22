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Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продвигать многополярность мира

Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продвигать многополярность мира - РИА Новости, 22.08.2023

Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продвигать многополярность мира

Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в рамках БРИКС, продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира, заявил... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:55

2023-08-22T19:55

2023-08-22T20:18

в мире

китай

брикс

россия

си цзиньпин

сергей лавров

владимир путин

индия

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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в рамках БРИКС, продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао."Мы продолжим углублять стратегическое партнерство БРИКС, расширять модель "БРИКС плюс", активно содействовать поставкам товаров, углублять солидарность и сотрудничество с другими странами с формирующимися рынками и развивающимися странами, продвигать многополярность мира и демократизацию международных отношений", – заявил китайский лидер.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

китай

россия

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в мире, китай, брикс, россия, си цзиньпин, сергей лавров, владимир путин, индия