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Талибы задержали иранского фотокорреспондента в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2023
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15:16 22.08.2023 (обновлено: 15:23 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/fotokorrespondent-1891525945.html
Талибы задержали иранского фотокорреспондента в Афганистане
Талибы задержали иранского фотокорреспондента в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2023
Талибы задержали иранского фотокорреспондента в Афганистане
Последователи захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан"* задержали фотографа иранского информационного агентства Tasnim Мохаммада... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:16
2023-08-22T15:23
в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Последователи захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан"* задержали фотографа иранского информационного агентства Tasnim Мохаммада Хосейна Велаяти, сообщило агентство на своем сайте. &quot;Мохаммад Хосейн Велаяти, фотограф и редактор информационного агентства Tasnim, был арестован талибами в Афганистане&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что Велаяти пересек границу в Афганистан легально - он прилетел авиарейсом в Кабул 10 дней назад, однако сегодня при вылете из страны его задержали в аэропорту сторонники Талибана*, не предоставив никаких объяснений. Агентство также подчеркнуло, что, "учитывая негативное отношение иранцев к конфронтации талибов с иранскими журналистами, Тегеран ожидает безотлагательного освобождения этой группировкой журналиста Велаяти".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230817/afganistan-1890519690.html
https://ria.ru/20230814/taliban-1890011476.html
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в мире, афганистан, талибан, оон, кабул (город), цены на нефть, тегеран (город)
В мире, Афганистан, Талибан, ООН, Кабул (город), Цены на нефть, Тегеран (город)
Талибы задержали иранского фотокорреспондента в Афганистане

Талибы задержали фотокорреспондента иранского агентства Tasnim в Афганистане

© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Kathy Gannon
Талибы* в аэропорту Кабула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Последователи захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан"* задержали фотографа иранского информационного агентства Tasnim Мохаммада Хосейна Велаяти, сообщило агентство на своем сайте.
«

"Мохаммад Хосейн Велаяти, фотограф и редактор информационного агентства Tasnim, был арестован талибами в Афганистане", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Велаяти пересек границу в Афганистан легально - он прилетел авиарейсом в Кабул 10 дней назад, однако сегодня при вылете из страны его задержали в аэропорту сторонники Талибана*, не предоставив никаких объяснений.
Агентство также подчеркнуло, что, "учитывая негативное отношение иранцев к конфронтации талибов с иранскими журналистами, Тегеран ожидает безотлагательного освобождения этой группировкой журналиста Велаяти".
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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