https://ria.ru/20230822/fotokorrespondent-1891525945.html
Талибы задержали иранского фотокорреспондента в Афганистане
Талибы задержали иранского фотокорреспондента в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2023
Талибы задержали иранского фотокорреспондента в Афганистане
Последователи захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан"* задержали фотографа иранского информационного агентства Tasnim Мохаммада... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:16
2023-08-22T15:16
2023-08-22T15:23
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Последователи захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан"* задержали фотографа иранского информационного агентства Tasnim Мохаммада Хосейна Велаяти, сообщило агентство на своем сайте. "Мохаммад Хосейн Велаяти, фотограф и редактор информационного агентства Tasnim, был арестован талибами в Афганистане", - говорится в сообщении.Отмечается, что Велаяти пересек границу в Афганистан легально - он прилетел авиарейсом в Кабул 10 дней назад, однако сегодня при вылете из страны его задержали в аэропорту сторонники Талибана*, не предоставив никаких объяснений. Агентство также подчеркнуло, что, "учитывая негативное отношение иранцев к конфронтации талибов с иранскими журналистами, Тегеран ожидает безотлагательного освобождения этой группировкой журналиста Велаяти".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230817/afganistan-1890519690.html
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в мире, афганистан, талибан, оон, кабул (город), цены на нефть, тегеран (город)
В мире, Афганистан, Талибан, ООН, Кабул (город), Цены на нефть, Тегеран (город)
Талибы задержали иранского фотокорреспондента в Афганистане
Талибы задержали фотокорреспондента иранского агентства Tasnim в Афганистане