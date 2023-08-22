https://ria.ru/20230822/deklaratsiya-1891567261.html

Черногория присоединилась к декларации G7, заявил Зеленский

Черногория присоединилась к декларации G7, заявил Зеленский - РИА Новости, 22.08.2023

Черногория присоединилась к декларации G7, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Черногория присоединилась к декларации "Большой семерки" о предоставлении гарантий безопасности Украине. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:39

2023-08-22T17:39

2023-08-22T17:39

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нато

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Черногория присоединилась к декларации "Большой семерки" о предоставлении гарантий безопасности Украине. "На встрече с президентом Яковом Милатовичем поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также за присоединение к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. По словам Зеленского, стороны также обсудили поддержку киевской "формулы мира" и подготовку к Глобальному саммиту мира. Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.

https://ria.ru/20230822/pomosch-1891505382.html

https://ria.ru/20230822/vuchich-1891457579.html

черногория

украина

вильнюс

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в мире, черногория, украина, вильнюс, яков милатович, владимир зеленский, нато, g7, ситуация в днр и лнр