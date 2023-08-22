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Черногория присоединилась к декларации G7, заявил Зеленский - РИА Новости, 22.08.2023
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17:39 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/deklaratsiya-1891567261.html
Черногория присоединилась к декларации G7, заявил Зеленский
Черногория присоединилась к декларации G7, заявил Зеленский - РИА Новости, 22.08.2023
Черногория присоединилась к декларации G7, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Черногория присоединилась к декларации "Большой семерки" о предоставлении гарантий безопасности Украине. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:39
2023-08-22T17:39
в мире
черногория
украина
вильнюс
яков милатович
владимир зеленский
нато
g7
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Черногория присоединилась к декларации "Большой семерки" о предоставлении гарантий безопасности Украине. "На встрече с президентом Яковом Милатовичем поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также за присоединение к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. По словам Зеленского, стороны также обсудили поддержку киевской "формулы мира" и подготовку к Глобальному саммиту мира. Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
https://ria.ru/20230822/pomosch-1891505382.html
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в мире, черногория, украина, вильнюс, яков милатович, владимир зеленский, нато, g7, ситуация в днр и лнр
В мире, Черногория, Украина, Вильнюс, Яков Милатович, Владимир Зеленский, НАТО, G7, Ситуация в ДНР и ЛНР
Черногория присоединилась к декларации G7, заявил Зеленский

Зеленский: Черногория присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Черногория присоединилась к декларации "Большой семерки" о предоставлении гарантий безопасности Украине.
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"На встрече с президентом Яковом Милатовичем поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также за присоединение к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Зеленский: Европа предоставит Украине новые пакеты военной помощи
Вчера, 14:08
По словам Зеленского, стороны также обсудили поддержку киевской "формулы мира" и подготовку к Глобальному саммиту мира.
Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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В миреЧерногорияУкраинаВильнюсЯков МилатовичВладимир ЗеленскийНАТОG7Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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