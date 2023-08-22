Рейтинг@Mail.ru
Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 22.08.2023 (обновлено: 17:28 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/aktivy-1891548291.html
Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии
Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 22.08.2023
Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы Министерства обороны Белоруссии. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:39
2023-08-22T17:28
украина
в мире
министерство обороны белоруссии
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4b33bec7ecfd11b289d364a76fb14313.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы Министерства обороны Белоруссии.&quot;В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона Украины &quot;О санкциях&quot;, — говорится в сообщении инстанции в Telegram-канале.Таким образом, суд конфисковал имущество, принадлежащее Министерству обороны Белоруссии. Речь идет о составляющих системах электрического авиационного пуска.В прошлый четверг украинский Минюст подал иски о взыскании имущества Минобороны Белоруссии и российской логистической компании "Волга-Днепр". Из активов Минска планировали конфисковать один авиационный двигатель и воздушный стартер. С российской фирмы хотели взыскать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан".
https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_410:95:3015:2048_1920x0_80_0_0_372cda7bd20a357de6083a48ad1eb670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, министерство обороны белоруссии, белоруссия
Украина, В мире, Министерство обороны Белоруссии, Белоруссия
Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии

ВАКС Украины конфисковал активы Министерства обороны Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы Министерства обороны Белоруссии.
«

"В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона Украины "О санкциях", — говорится в сообщении инстанции в Telegram-канале.

Таким образом, суд конфисковал имущество, принадлежащее Министерству обороны Белоруссии. Речь идет о составляющих системах электрического авиационного пуска.
В прошлый четверг украинский Минюст подал иски о взыскании имущества Минобороны Белоруссии и российской логистической компании "Волга-Днепр". Из активов Минска планировали конфисковать один авиационный двигатель и воздушный стартер. С российской фирмы хотели взыскать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан".
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Перед началом СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами, заявил Лукашенко
17 августа, 20:20
 
УкраинаВ миреМинистерство обороны БелоруссииБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала