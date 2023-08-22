https://ria.ru/20230822/aktivy-1891548291.html

Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии

Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 22.08.2023

Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы Министерства обороны Белоруссии. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:39

2023-08-22T16:39

2023-08-22T17:28

украина

в мире

министерство обороны белоруссии

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4b33bec7ecfd11b289d364a76fb14313.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы Министерства обороны Белоруссии."В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона Украины "О санкциях", — говорится в сообщении инстанции в Telegram-канале.Таким образом, суд конфисковал имущество, принадлежащее Министерству обороны Белоруссии. Речь идет о составляющих системах электрического авиационного пуска.В прошлый четверг украинский Минюст подал иски о взыскании имущества Минобороны Белоруссии и российской логистической компании "Волга-Днепр". Из активов Минска планировали конфисковать один авиационный двигатель и воздушный стартер. С российской фирмы хотели взыскать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан".

https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, министерство обороны белоруссии, белоруссия