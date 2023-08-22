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Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии
Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 22.08.2023
Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы Министерства обороны Белоруссии. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:39
2023-08-22T16:39
2023-08-22T17:28
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы Министерства обороны Белоруссии."В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона Украины "О санкциях", — говорится в сообщении инстанции в Telegram-канале.Таким образом, суд конфисковал имущество, принадлежащее Министерству обороны Белоруссии. Речь идет о составляющих системах электрического авиационного пуска.В прошлый четверг украинский Минюст подал иски о взыскании имущества Минобороны Белоруссии и российской логистической компании "Волга-Днепр". Из активов Минска планировали конфисковать один авиационный двигатель и воздушный стартер. С российской фирмы хотели взыскать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан".
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украина, в мире, министерство обороны белоруссии, белоруссия
Украина, В мире, Министерство обороны Белоруссии, Белоруссия
Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии
ВАКС Украины конфисковал активы Министерства обороны Белоруссии