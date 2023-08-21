https://ria.ru/20230821/sotrudnichestvo-1891374761.html

Эксперт высказался о сотрудничестве России и Китая

Эксперт высказался о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 21.08.2023

Эксперт высказался о сотрудничестве России и Китая

Сотрудничество Китая и России способно стать основой для изменения мирового порядка, заявил в комментарии РИА Новости директор Центра китайских исследований при РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:42

2023-08-21T18:42

2023-08-21T18:42

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китай

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брикс

нато

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СЕУЛ, 21 авг – РИА Новости. Сотрудничество Китая и России способно стать основой для изменения мирового порядка, заявил в комментарии РИА Новости директор Центра китайских исследований при Институте Сечжон Чон Чжэ Хын. "Китай уже стал второй в мире экономикой. Это великая держава, обладающая самодостаточными производственными цепочками. У России же есть многочисленные ресурсы и территория, практически неосвоенный север. У этих двух стран много факторов синергии. Если объединить ресурсы РФ и идеальную цепочку поставок Китая, способного произвести что угодно, и к этой основе присоединятся страны БРИКС или Евразии, "Глобального юга", то эта сила сможет изменить миропорядок", - считает Чон Чжэ Хын. По словам эксперта, вышеуказанные страны, особенно страны Африки, начинают понимать, что были "использованы" Западом, который включает лишь 15% численности населения Земли, и что для изменения ситуации им нужно объединиться с Россией и Китаем. Но, если это произойдет, то выстроенный Западом порядок падет, поэтому США и НАТО так "чувствительно" относятся к сотрудничеству РФ и КНР. "США уже не так сильны, как в прошлом. Именно поэтому они пестуют НАТО и альянс Южной Кореи с США", - подчеркнул Чон Чжэ Хын.

https://ria.ru/20230815/kitay-1890181931.html

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китай

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россия, китай, евразия, брикс, нато