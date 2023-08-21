Рейтинг@Mail.ru
Эксперт высказался о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/sotrudnichestvo-1891374761.html
Эксперт высказался о сотрудничестве России и Китая
Эксперт высказался о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 21.08.2023
Эксперт высказался о сотрудничестве России и Китая
Сотрудничество Китая и России способно стать основой для изменения мирового порядка, заявил в комментарии РИА Новости директор Центра китайских исследований при РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:42
2023-08-21T18:42
россия
китай
евразия
брикс
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
СЕУЛ, 21 авг – РИА Новости. Сотрудничество Китая и России способно стать основой для изменения мирового порядка, заявил в комментарии РИА Новости директор Центра китайских исследований при Институте Сечжон Чон Чжэ Хын. "Китай уже стал второй в мире экономикой. Это великая держава, обладающая самодостаточными производственными цепочками. У России же есть многочисленные ресурсы и территория, практически неосвоенный север. У этих двух стран много факторов синергии. Если объединить ресурсы РФ и идеальную цепочку поставок Китая, способного произвести что угодно, и к этой основе присоединятся страны БРИКС или Евразии, "Глобального юга", то эта сила сможет изменить миропорядок", - считает Чон Чжэ Хын. По словам эксперта, вышеуказанные страны, особенно страны Африки, начинают понимать, что были "использованы" Западом, который включает лишь 15% численности населения Земли, и что для изменения ситуации им нужно объединиться с Россией и Китаем. Но, если это произойдет, то выстроенный Западом порядок падет, поэтому США и НАТО так "чувствительно" относятся к сотрудничеству РФ и КНР. "США уже не так сильны, как в прошлом. Именно поэтому они пестуют НАТО и альянс Южной Кореи с США", - подчеркнул Чон Чжэ Хын.
https://ria.ru/20230815/kitay-1890181931.html
россия
китай
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, евразия, брикс, нато
Россия, Китай, Евразия, БРИКС, НАТО
Эксперт высказался о сотрудничестве России и Китая

Эксперт: сотрудничество России и Китая может изменить миропорядок

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 21 авг – РИА Новости. Сотрудничество Китая и России способно стать основой для изменения мирового порядка, заявил в комментарии РИА Новости директор Центра китайских исследований при Институте Сечжон Чон Чжэ Хын.
"Китай уже стал второй в мире экономикой. Это великая держава, обладающая самодостаточными производственными цепочками. У России же есть многочисленные ресурсы и территория, практически неосвоенный север. У этих двух стран много факторов синергии. Если объединить ресурсы РФ и идеальную цепочку поставок Китая, способного произвести что угодно, и к этой основе присоединятся страны БРИКС или Евразии, "Глобального юга", то эта сила сможет изменить миропорядок", - считает Чон Чжэ Хын.
По словам эксперта, вышеуказанные страны, особенно страны Африки, начинают понимать, что были "использованы" Западом, который включает лишь 15% численности населения Земли, и что для изменения ситуации им нужно объединиться с Россией и Китаем. Но, если это произойдет, то выстроенный Западом порядок падет, поэтому США и НАТО так "чувствительно" относятся к сотрудничеству РФ и КНР.
"США уже не так сильны, как в прошлом. Именно поэтому они пестуют НАТО и альянс Южной Кореи с США", - подчеркнул Чон Чжэ Хын.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Шойгу назвал Россию и Китай верными друзьями
15 августа, 13:06
 
РоссияКитайЕвразияБРИКСНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала