https://ria.ru/20230821/reysy-1891346338.html

Число задержанных в московских аэропортах рейсов увеличилось

Число задержанных в московских аэропортах рейсов увеличилось - РИА Новости, 21.08.2023

Число задержанных в московских аэропортах рейсов увеличилось

Количество задержанных рейсов в четырех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - выросло до 88, при этом количество... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:40

2023-08-21T17:40

2023-08-21T17:40

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

москва

общество

внуково (аэропорт)

аэропорт "жуковский"

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Количество задержанных рейсов в четырех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - выросло до 88, при этом количество отмененных рейсов увеличилось до 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Ранее в понедельник утром в трех московских аэропортах было задержано 94 рейса и один отменен. По данным на 12.46 мск количество задержанных рейсов сократилось до 70, количество отмененных рейсов увеличилось до 4. Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", с 09.00 мск все они работают в обычном режиме. По информации на 17.20 мск, в аэропорту "Внуково" задержано 10 рейсов и четыре отменено; "Домодедово" - задержано 10 рейсов и один отменен; в аэропорту "Шереметьево" 63 рейса задержано и пять отменено; "Жуковский"- задержано 5 рейсов.

https://ria.ru/20230821/moskva-1891199002.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), москва, общество, внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский"