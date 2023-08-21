https://ria.ru/20230821/reysy-1891346338.html
Число задержанных в московских аэропортах рейсов увеличилось
Число задержанных в московских аэропортах рейсов увеличилось - РИА Новости, 21.08.2023
Число задержанных в московских аэропортах рейсов увеличилось
Количество задержанных рейсов в четырех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - выросло до 88, при этом количество... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:40
2023-08-21T17:40
2023-08-21T17:40
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
москва
общество
внуково (аэропорт)
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Количество задержанных рейсов в четырех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - выросло до 88, при этом количество отмененных рейсов увеличилось до 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Ранее в понедельник утром в трех московских аэропортах было задержано 94 рейса и один отменен. По данным на 12.46 мск количество задержанных рейсов сократилось до 70, количество отмененных рейсов увеличилось до 4. Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", с 09.00 мск все они работают в обычном режиме. По информации на 17.20 мск, в аэропорту "Внуково" задержано 10 рейсов и четыре отменено; "Домодедово" - задержано 10 рейсов и один отменен; в аэропорту "Шереметьево" 63 рейса задержано и пять отменено; "Жуковский"- задержано 5 рейсов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), москва, общество, внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский"
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Москва, Общество, Внуково (аэропорт), Аэропорт "Жуковский"
Число задержанных в московских аэропортах рейсов увеличилось
Число задержанных рейсов в четырех московских аэропортах увеличилось до 88