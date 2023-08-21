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ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.08.2023
ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 различных боеприпасов, сообщило в своем... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T00:29
2023-08-21T00:29
2023-08-21T00:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 различных боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском семь из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На волновахском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в размещенном заявлении. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Ольгинка. Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов один мирный житель погиб в Ясиноватой, пять мирных жителей получили ранения в Ясиноватой и Ольгинке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск был зафиксирован 31 обстрел.
https://ria.ru/20230820/ukraina-1891133817.html
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донецкая народная республика, ясиноватая, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: Войска Украины за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР