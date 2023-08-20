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Процедура выборов президента Эквадора

Процедура выборов президента Эквадора - РИА Новости, 20.08.2023

Процедура выборов президента Эквадора

Согласно конституции Республики Эквадор (2008), президент страны является главой государства. Президентские выборы в Эквадоре проводятся раз в четыре года, в... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T01:29

2023-08-20T01:29

2023-08-20T01:29

справки

эквадор

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Согласно конституции Республики Эквадор (2008), президент страны является главой государства. Президентские выборы в Эквадоре проводятся раз в четыре года, в один день с выборами вице-президента и парламента. Президент может быть переизбран только один раз.Главные органы, отвечающие за проведение выборов в Эквадоре, – Национальный избирательный совет и Суд по урегулированию избирательных споров.Национальный избирательный совет назначает дату выборов, как минимум, за 120 дней до дня голосования. В 2023 году в связи с политическим кризисом внутри страны президент Эквадора Гильермо Лассо использовал свое право распустить парламент (статья 148 Конституции; механизм "перекрестная смерть", когда и президент, и парламент одновременно теряют свои полномочия). В этом случае Национальный избирательный совет в течение семи дней назначает внеочередные всеобщие выборы, которые должны состояться в 90-дневный срок. Кандидатом в президенты может стать гражданин Эквадора по рождению, в возрасте не менее 35 лет на момент регистрации своей кандидатуры.Заявление о регистрации кандидата предоставляется не менее, чем за сто дней до дня выборов. В случае досрочных выборов этот срок короче. Заявки принимаются до 18.00 последнего дня, предусмотренного для подачи заявления. Национальный избирательный совет определяет дату начала и окончания избирательной кампании, которая не может превышать 45 дней. Национальный избирательный совет регулирует методы и правила предвыборной агитации, а также расходы на СМИ, контролирует финансовые ресурсы избирательных кампаний.При выборах президента и вице-президента Эквадора финансирование предвыборной кампании состоит из суммы, полученной в результате умножения 0,15 центов США на количество граждан в национальном реестре республики. Во втором туре максимальная сумма расходов не должна превышать 40% от суммы, установленной для первого тура.Избирательная кампания также может быть профинансирована из частных источников. В Эквадоре политические партии могут вносить до 50% средств на общую кампанию кандидата, сами кандидаты – до 10%, а физические лица, желающие оказать финансовую поддержку, – до 5%.В 2023 году Национальный избирательный совет объявил, что кандидаты на пост президента и вице-президента смогут потратить на свои предвыборные кампании до 5,4 миллиона долларов США. Эта сумма не включает рекламу в СМИ или использование рекламных щитов. Избирательный орган распределяет на справедливой основе ресурсы, чтобы кандидаты могли размещать рекламу на радио, телевидении, в прессе, цифровых СМИ и на рекламных щитах. Кандидаты в президенты и вице-президенты включаются в один и тот же бюллетень для голосования. Решение о дизайне и размере бюллетеня принимает Национальный избирательный совет. Бюллетень должен включать фотографии основных кандидатов рядом с их именами. Также может быть предусмотрен механизм электронного голосования.Избирательное право имеют граждане Эквадора старше 16 лет, при этом участие в выборах является обязательным для избирателей от 18 до 65 лет, постоянно проживающих в республике. Для избирателей от 16 до 18 лет и старше 65 лет голосование добровольное. Голосование также не является обязательным для эквадорцев, проживающих за границей, военнослужащих и сотрудников национальной полиции, людей с ограниченными возможностями. Иностранные лица, проживающие в Эквадоре, имеют право голоса, если они легально проживают в стране не менее пяти лет.Выборы проходят с 07.00 до 17.00. Каждый гражданин должен при голосовании предъявить удостоверение личности или паспорт. После проверки регистрации в реестре избирателю будет предоставлен бюллетень. После голосования бюллетени опускаются в урну.Президент избирается абсолютным большинством действительных поданных бюллетеней. Кандидат должен получить не менее 40% действительных голосов и иметь как минимум 10% преимущество над соперником. Если ни один из кандидатов не соответствует этим критериям, то в течение 45 дней проводится второй тур выборов, в котором принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.Национальный избирательный совет объявляет результаты выборов президента и вице-президента республики не ранее четырех и не позднее семи дней после выборов.Срок полномочий президента начинается через 10 дней после созыва парламента, перед которым он должен быть приведен к присяге. Если парламент уже сформирован, срок полномочий нового президента начинается в течение 45 дней после объявления результатов выборов.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

эквадор

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, эквадор