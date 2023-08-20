https://ria.ru/20230820/spektakl-1891078602.html

Нелепый спектакль. На Западе признали провал очередного шага по Украине

Нелепый спектакль. На Западе признали провал очередного шага по Украине - РИА Новости, 20.08.2023

Нелепый спектакль. На Западе признали провал очередного шага по Украине

Саммит в Джидде, посвященный вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине, не принес никаких успехов. Об этом заявила обозреватель Fatto Quotidiano Елена РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T04:19

2023-08-20T04:19

2023-08-20T04:19

в мире

украина

джидда

китай

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Саммит в Джидде, посвященный вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине, не принес никаких успехов. Об этом заявила обозреватель Fatto Quotidiano Елена Базиле."В Джидде не нашли никакого дипломатического решения, это был просто нелепый спектакль, который позволил членам НАТО повторять пустые лозунги", — написала Базиле.Она отметила, что китайский план мирного договора, в отличие от озвученных на встрече "моралистических бредней" НАТО, мог бы действительно сработать. По мнению журналистки, именно план Китая позволит создать новую архитектуру европейской безопасности.В начале августа в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. По информации агентства SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями. В МИД, комментируя встречу в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс.Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230820/snaryady-1891071802.html

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в мире, украина, джидда, китай, цены на нефть, нато