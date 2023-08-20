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Нелепый спектакль. На Западе признали провал очередного шага по Украине - РИА Новости, 20.08.2023
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04:19 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/spektakl-1891078602.html
Нелепый спектакль. На Западе признали провал очередного шага по Украине
Нелепый спектакль. На Западе признали провал очередного шага по Украине - РИА Новости, 20.08.2023
Нелепый спектакль. На Западе признали провал очередного шага по Украине
Саммит в Джидде, посвященный вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине, не принес никаких успехов. Об этом заявила обозреватель Fatto Quotidiano Елена РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T04:19
2023-08-20T04:19
в мире
украина
джидда
китай
цены на нефть
нато
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Саммит в Джидде, посвященный вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине, не принес никаких успехов. Об этом заявила обозреватель Fatto Quotidiano Елена Базиле.&quot;В Джидде не нашли никакого дипломатического решения, это был просто нелепый спектакль, который позволил членам НАТО повторять пустые лозунги&quot;, — написала Базиле.Она отметила, что китайский план мирного договора, в отличие от озвученных на встрече "моралистических бредней" НАТО, мог бы действительно сработать. По мнению журналистки, именно план Китая позволит создать новую архитектуру европейской безопасности.В начале августа в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. По информации агентства SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями. В МИД, комментируя встречу в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс.Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, джидда, китай, цены на нефть, нато
В мире, Украина, Джидда, Китай, Цены на нефть, НАТО
Нелепый спектакль. На Западе признали провал очередного шага по Украине

Fatto Quotidiano: саммит в Джидде по Украине — нелепый спектакль НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Саммит в Джидде, посвященный вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине, не принес никаких успехов. Об этом заявила обозреватель Fatto Quotidiano Елена Базиле.
«

"В Джидде не нашли никакого дипломатического решения, это был просто нелепый спектакль, который позволил членам НАТО повторять пустые лозунги", — написала Базиле.

Она отметила, что китайский план мирного договора, в отличие от озвученных на встрече "моралистических бредней" НАТО, мог бы действительно сработать. По мнению журналистки, именно план Китая позволит создать новую архитектуру европейской безопасности.
В начале августа в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. По информации агентства SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями. В МИД, комментируя встречу в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс.
Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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