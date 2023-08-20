Нелепый спектакль. На Западе признали провал очередного шага по Украине
Fatto Quotidiano: саммит в Джидде по Украине — нелепый спектакль НАТО
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Саммит в Джидде, посвященный вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине, не принес никаких успехов. Об этом заявила обозреватель Fatto Quotidiano Елена Базиле.
«
"В Джидде не нашли никакого дипломатического решения, это был просто нелепый спектакль, который позволил членам НАТО повторять пустые лозунги", — написала Базиле.
Она отметила, что китайский план мирного договора, в отличие от озвученных на встрече "моралистических бредней" НАТО, мог бы действительно сработать. По мнению журналистки, именно план Китая позволит создать новую архитектуру европейской безопасности.
В начале августа в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. По информации агентства SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями. В МИД, комментируя встречу в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс.
Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>