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Конфликт на Украине может стать поводом к диалогу церквей, заявил кардинал - РИА Новости, 20.08.2023
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18:47 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/kardinal-1891148066.html
Конфликт на Украине может стать поводом к диалогу церквей, заявил кардинал
Конфликт на Украине может стать поводом к диалогу церквей, заявил кардинал - РИА Новости, 20.08.2023
Конфликт на Украине может стать поводом к диалогу церквей, заявил кардинал
Конфликт на Украине может стать возможностью для установления "нового диалога" между всеми церквами, считает посланник папы Римского по урегулированию на... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T18:47
2023-08-20T18:47
в мире
украина
италия
венгрия
маттео дзуппи
франциск (хорхе марио бергольо)
евросоюз
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РИМ, 20 авг – РИА Новости. Конфликт на Украине может стать возможностью для установления "нового диалога" между всеми церквами, считает посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи. "Кто знает, не будет ли эта война поводом для нового диалога между церквами, всеми церквами", - сказал председатель Епископской конференции Италии в интервью, которое в воскресенье разместило онлайн-издание Il Sussidiario. Он выразил надежду, что православные церкви "сумеют быть инструментом миротворчества и найти пути диалога". По словам кардинала Дзуппи, ЕС "делает слишком мало, должен делать гораздо больше" в целях урегулирования конфликта. "Он должен всячески стараться содействовать мирным инициативам, следуя призыву папы Франциска к созидательному миру", - подчеркнул прелат. Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. Двадцатого мая Святой престол объявил, что понтифик поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". В качестве папского посланника Дзуппи этим летом уже посетил Киев, Москву и Вашингтон. Ожидается, что в ближайшее время он нанесет визит в Пекин.
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в мире, украина, италия, венгрия, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо), евросоюз
В мире, Украина, Италия, Венгрия, Маттео Дзуппи, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Евросоюз
Конфликт на Украине может стать поводом к диалогу церквей, заявил кардинал

Дзуппи: конфликт на Украине может стать поводом к диалогу между всеми церквами

© AP Photo / Domenico StinellisКардинал Маттео Дзуппи
Кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Domenico Stinellis
Кардинал Маттео Дзуппи. Архивное фото
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РИМ, 20 авг – РИА Новости. Конфликт на Украине может стать возможностью для установления "нового диалога" между всеми церквами, считает посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи.
"Кто знает, не будет ли эта война поводом для нового диалога между церквами, всеми церквами", - сказал председатель Епископской конференции Италии в интервью, которое в воскресенье разместило онлайн-издание Il Sussidiario.
Он выразил надежду, что православные церкви "сумеют быть инструментом миротворчества и найти пути диалога".
По словам кардинала Дзуппи, ЕС "делает слишком мало, должен делать гораздо больше" в целях урегулирования конфликта. "Он должен всячески стараться содействовать мирным инициативам, следуя призыву папы Франциска к созидательному миру", - подчеркнул прелат.
Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. Двадцатого мая Святой престол объявил, что понтифик поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". В качестве папского посланника Дзуппи этим летом уже посетил Киев, Москву и Вашингтон. Ожидается, что в ближайшее время он нанесет визит в Пекин.
Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Посланник Ватикана по Украине встретился с патриархом Кириллом
29 июня, 18:59
 
В миреУкраинаИталияВенгрияМаттео ДзуппиФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Евросоюз
 
 
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