https://ria.ru/20230820/anapa-1891141945.html
В Анапе вернули в исходный вид надпись на горе у села Сукко
В Анапе вернули в исходный вид надпись на горе у села Сукко - РИА Новости, 20.08.2023
В Анапе вернули в исходный вид надпись на горе у села Сукко
Надпись "Сукко" на горе у анапского села Сукко возвращена в исходный вид после того, как хулиганы переставили камни в названии в виде бранного слова, сообщили в РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T17:44
2023-08-20T17:44
2023-08-20T17:44
происшествия
анапа
краснодарский край
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СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Надпись "Сукко" на горе у анапского села Сукко возвращена в исходный вид после того, как хулиганы переставили камни в названии в виде бранного слова, сообщили в отделе МВД по Анапе Краснодарского края. Ранее в полиции начали проверку из-за опубликованной в соцсетях информации, согласно которой неизвестный переставил камни в надписи на горе с названием села Сукко, образовав бранное слово. "Ночью на склоне горы в селе Сукко знаменитую надпись испортили хулиганы, выложив бранное слово. Утром при участии представителей органов ТОС и неравнодушных жителей надпись исправили. Нарушитель пока не установлен, отдел МВД Анапы проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении в телеграм-канале анапской полиции. Как уточняли РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю, подобный инцидент зафиксирован впервые на их памяти.
https://ria.ru/20230820/nazvanie-1891112122.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, анапа, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Краснодарский край
В Анапе вернули в исходный вид надпись на горе у села Сукко
Поврежденную хулиганами надпись "Сукко" на горе в Анапе вернули в исходный вид
СОЧИ, 20 авг - РИА Новости.
Надпись "Сукко" на горе у анапского села Сукко возвращена в исходный вид после того, как хулиганы переставили камни в названии в виде бранного слова, сообщили в отделе
МВД по Анапе Краснодарского края.
Ранее в полиции начали проверку из-за опубликованной в соцсетях информации, согласно которой неизвестный переставил камни в надписи на горе с названием села Сукко, образовав бранное слово.
"Ночью на склоне горы в селе Сукко знаменитую надпись испортили хулиганы, выложив бранное слово. Утром при участии представителей органов ТОС и неравнодушных жителей надпись исправили. Нарушитель пока не установлен, отдел МВД Анапы проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении в телеграм-канале анапской полиции.
Как уточняли РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю, подобный инцидент зафиксирован впервые на их памяти.
В Анапе хулиганы "переименовали" село