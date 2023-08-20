Рейтинг@Mail.ru
В Анапе вернули в исходный вид надпись на горе у села Сукко - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/anapa-1891141945.html
В Анапе вернули в исходный вид надпись на горе у села Сукко
В Анапе вернули в исходный вид надпись на горе у села Сукко - РИА Новости, 20.08.2023
В Анапе вернули в исходный вид надпись на горе у села Сукко
Надпись "Сукко" на горе у анапского села Сукко возвращена в исходный вид после того, как хулиганы переставили камни в названии в виде бранного слова, сообщили в РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T17:44
2023-08-20T17:44
происшествия
анапа
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Надпись "Сукко" на горе у анапского села Сукко возвращена в исходный вид после того, как хулиганы переставили камни в названии в виде бранного слова, сообщили в отделе МВД по Анапе Краснодарского края. Ранее в полиции начали проверку из-за опубликованной в соцсетях информации, согласно которой неизвестный переставил камни в надписи на горе с названием села Сукко, образовав бранное слово. "Ночью на склоне горы в селе Сукко знаменитую надпись испортили хулиганы, выложив бранное слово. Утром при участии представителей органов ТОС и неравнодушных жителей надпись исправили. Нарушитель пока не установлен, отдел МВД Анапы проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении в телеграм-канале анапской полиции. Как уточняли РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю, подобный инцидент зафиксирован впервые на их памяти.
https://ria.ru/20230820/nazvanie-1891112122.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Краснодарский край
В Анапе вернули в исходный вид надпись на горе у села Сукко

Поврежденную хулиганами надпись "Сукко" на горе в Анапе вернули в исходный вид

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Надпись "Сукко" на горе у анапского села Сукко возвращена в исходный вид после того, как хулиганы переставили камни в названии в виде бранного слова, сообщили в отделе МВД по Анапе Краснодарского края.
Ранее в полиции начали проверку из-за опубликованной в соцсетях информации, согласно которой неизвестный переставил камни в надписи на горе с названием села Сукко, образовав бранное слово.
"Ночью на склоне горы в селе Сукко знаменитую надпись испортили хулиганы, выложив бранное слово. Утром при участии представителей органов ТОС и неравнодушных жителей надпись исправили. Нарушитель пока не установлен, отдел МВД Анапы проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении в телеграм-канале анапской полиции.
Как уточняли РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю, подобный инцидент зафиксирован впервые на их памяти.
Полицейский в машине - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
В Анапе хулиганы "переименовали" село
Вчера, 13:21
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала