https://ria.ru/20230820/anapa-1891141945.html

В Анапе вернули в исходный вид надпись на горе у села Сукко

В Анапе вернули в исходный вид надпись на горе у села Сукко - РИА Новости, 20.08.2023

В Анапе вернули в исходный вид надпись на горе у села Сукко

Надпись "Сукко" на горе у анапского села Сукко возвращена в исходный вид после того, как хулиганы переставили камни в названии в виде бранного слова, сообщили в РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T17:44

2023-08-20T17:44

2023-08-20T17:44

происшествия

анапа

краснодарский край

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СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Надпись "Сукко" на горе у анапского села Сукко возвращена в исходный вид после того, как хулиганы переставили камни в названии в виде бранного слова, сообщили в отделе МВД по Анапе Краснодарского края. Ранее в полиции начали проверку из-за опубликованной в соцсетях информации, согласно которой неизвестный переставил камни в надписи на горе с названием села Сукко, образовав бранное слово. "Ночью на склоне горы в селе Сукко знаменитую надпись испортили хулиганы, выложив бранное слово. Утром при участии представителей органов ТОС и неравнодушных жителей надпись исправили. Нарушитель пока не установлен, отдел МВД Анапы проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении в телеграм-канале анапской полиции. Как уточняли РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю, подобный инцидент зафиксирован впервые на их памяти.

https://ria.ru/20230820/nazvanie-1891112122.html

анапа

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, анапа, краснодарский край