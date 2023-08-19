https://ria.ru/20230819/obraschenie-1890963783.html

"Идите умирать": в США оценили обращение Зеленского к украинцам

"Идите умирать": в США оценили обращение Зеленского к украинцам - РИА Новости, 19.08.2023

"Идите умирать": в США оценили обращение Зеленского к украинцам

Зрители Youtube-канала Redacted негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы должны воевать или оказывать помощь ВСУ, РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T05:08

2023-08-19T05:08

2023-08-19T05:08

в мире

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Зрители Youtube-канала Redacted негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы должны воевать или оказывать помощь ВСУ, а не веселиться в барах и клубах."Зеленского стоит самого отправить на фронт", — предложил пользователь."Прекратите веселиться в Киеве и отправляйтесь на фронт" и умрите за американский ВПК", — съязвил другой."Однако Зеленский путешествует по миру, почему он не на передовой?" — поинтересовался третий."Я думаю, Зеленский имел в виду "перестаньте веселиться и идите умирать", — написал комментатор."Перевод: перестаньте жить свои жизни и умрите за эту коррумпированную страну и ее грехи", — отметил зритель.Ранее Зеленский в своем Telegram-канале обратился к украинцам, которые в условиях военного положения продолжают посещать бары и клубы. Он призвал их отправиться на фронт или оказывать поддержку украинской армии.

https://ria.ru/20230805/prizyv-1888301094.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины