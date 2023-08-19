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"Идите умирать": в США оценили обращение Зеленского к украинцам - РИА Новости, 19.08.2023
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05:08 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/obraschenie-1890963783.html
"Идите умирать": в США оценили обращение Зеленского к украинцам
"Идите умирать": в США оценили обращение Зеленского к украинцам - РИА Новости, 19.08.2023
"Идите умирать": в США оценили обращение Зеленского к украинцам
Зрители Youtube-канала Redacted негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы должны воевать или оказывать помощь ВСУ, РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T05:08
2023-08-19T05:08
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Зрители Youtube-канала Redacted негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы должны воевать или оказывать помощь ВСУ, а не веселиться в барах и клубах."Зеленского стоит самого отправить на фронт", — предложил пользователь."Прекратите веселиться в Киеве и отправляйтесь на фронт" и умрите за американский ВПК", — съязвил другой."Однако Зеленский путешествует по миру, почему он не на передовой?" — поинтересовался третий."Я думаю, Зеленский имел в виду "перестаньте веселиться и идите умирать", — написал комментатор."Перевод: перестаньте жить свои жизни и умрите за эту коррумпированную страну и ее грехи", — отметил зритель.Ранее Зеленский в своем Telegram-канале обратился к украинцам, которые в условиях военного положения продолжают посещать бары и клубы. Он призвал их отправиться на фронт или оказывать поддержку украинской армии.
https://ria.ru/20230805/prizyv-1888301094.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

"Идите умирать": в США оценили обращение Зеленского к украинцам

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Зрители Youtube-канала Redacted негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы должны воевать или оказывать помощь ВСУ, а не веселиться в барах и клубах.
«
"Зеленского стоит самого отправить на фронт", — предложил пользователь.
"Прекратите веселиться в Киеве и отправляйтесь на фронт" и умрите за американский ВПК", — съязвил другой.
"Однако Зеленский путешествует по миру, почему он не на передовой?" — поинтересовался третий.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
"Хватит кайфовать": Верещук взбесилась из-за нежелающих воевать украинцев
5 августа, 02:00
"Я думаю, Зеленский имел в виду "перестаньте веселиться и идите умирать", — написал комментатор.
"Перевод: перестаньте жить свои жизни и умрите за эту коррумпированную страну и ее грехи", — отметил зритель.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале обратился к украинцам, которые в условиях военного положения продолжают посещать бары и клубы. Он призвал их отправиться на фронт или оказывать поддержку украинской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Идет на бойню. Стало известно, чем США решили напугать Зеленского
01:50
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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