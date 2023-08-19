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Двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве, арестовали - РИА Новости, 19.08.2023
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15:28 19.08.2023 (обновлено: 20:35 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/napadenie-1891017011.html
Двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве, арестовали
Двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве, арестовали - РИА Новости, 19.08.2023
Двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве, арестовали
Суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о "профессиональных соседях" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T15:28
2023-08-19T20:35
происшествия
москва
вгтрк
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о "профессиональных соседях" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного СК. Ранее в ГСУСК по столице информировали, что 17 августа двое мужчин напали на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о "профессиональных соседях" на юге Москвы, возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В главке уточнили, что мужчины, "осознавая, что перед ними съемочная группа, воспрепятствовали законной профессиональной деятельности и применили физическую силу к сотрудникам телекомпании". Мужчины были задержаны. "По ходатайству следствия двум мужчинам, обвиняемым в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении следствия.
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происшествия, москва, вгтрк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, ВГТРК, Следственный комитет России (СК РФ)
Двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве, арестовали

СК: суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве

© Фото : Столичный СК / TelegramСудебное заседание по делу мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве
Судебное заседание по делу мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© Фото : Столичный СК / Telegram
Судебное заседание по делу мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о "профессиональных соседях" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
Ранее в ГСУСК по столице информировали, что 17 августа двое мужчин напали на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о "профессиональных соседях" на юге Москвы, возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В главке уточнили, что мужчины, "осознавая, что перед ними съемочная группа, воспрепятствовали законной профессиональной деятельности и применили физическую силу к сотрудникам телекомпании". Мужчины были задержаны.
«
"По ходатайству следствия двум мужчинам, обвиняемым в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении следствия.
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ПроисшествияМоскваВГТРКСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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