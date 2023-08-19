https://ria.ru/20230819/napadenie-1891017011.html

Двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве, арестовали

Двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве, арестовали - РИА Новости, 19.08.2023

Двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве, арестовали

Суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о "профессиональных соседях" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T15:28

2023-08-19T15:28

2023-08-19T20:35

происшествия

москва

вгтрк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о "профессиональных соседях" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного СК. Ранее в ГСУСК по столице информировали, что 17 августа двое мужчин напали на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о "профессиональных соседях" на юге Москвы, возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В главке уточнили, что мужчины, "осознавая, что перед ними съемочная группа, воспрепятствовали законной профессиональной деятельности и применили физическую силу к сотрудникам телекомпании". Мужчины были задержаны. "По ходатайству следствия двум мужчинам, обвиняемым в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении следствия.

https://ria.ru/20230803/arest-1888059650.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, вгтрк, следственный комитет россии (ск рф)