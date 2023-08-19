https://ria.ru/20230819/antonov-1890966028.html

Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США

Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США - РИА Новости, 19.08.2023

Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США

Решение о передаче Украине американских истребителей F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов, заявил посол РФ в США Анатолий РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T06:33

2023-08-19T06:33

2023-08-19T06:33

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Решение о передаче Украине американских истребителей F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Как отмечает посол, на фоне провала украинского контрнаступления военная помощь Украине становится все менее популярной в американском обществе. "Однако, судя по всему, вышеперечисленное не останавливает авторов и вдохновителей кровавой авантюры. Последние шаги местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов", - приводит слова Антонова телеграм-канал посольства РФ в США. По его мнению, Белый дом загнал себя в тупик и для выхода из него принимает "все новые и новые безумные решения". Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230819/oruzhie-1890965867.html

https://ria.ru/20230818/f-16-1890784112.html

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в мире, россия, киев, украина, анатолий антонов, нато, f-16, сша