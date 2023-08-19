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Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США - РИА Новости, 19.08.2023
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06:33 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/antonov-1890966028.html
Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США
Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США - РИА Новости, 19.08.2023
Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США
Решение о передаче Украине американских истребителей F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов, заявил посол РФ в США Анатолий РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T06:33
2023-08-19T06:33
в мире
россия
киев
украина
анатолий антонов
нато
f-16
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Решение о передаче Украине американских истребителей F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Как отмечает посол, на фоне провала украинского контрнаступления военная помощь Украине становится все менее популярной в американском обществе. "Однако, судя по всему, вышеперечисленное не останавливает авторов и вдохновителей кровавой авантюры. Последние шаги местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов", - приводит слова Антонова телеграм-канал посольства РФ в США. По его мнению, Белый дом загнал себя в тупик и для выхода из него принимает "все новые и новые безумные решения". Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230819/oruzhie-1890965867.html
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в мире, россия, киев, украина, анатолий антонов, нато, f-16, сша
В мире, Россия, Киев, Украина, Анатолий Антонов, НАТО, F-16, США
Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США

Антонов: решение США дать Киеву F-16 напоминает несущийся состав без тормозов

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Решение о передаче Украине американских истребителей F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Как отмечает посол, на фоне провала украинского контрнаступления военная помощь Украине становится все менее популярной в американском обществе.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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"Однако, судя по всему, вышеперечисленное не останавливает авторов и вдохновителей кровавой авантюры. Последние шаги местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов", - приводит слова Антонова телеграм-канал посольства РФ в США.
По его мнению, Белый дом загнал себя в тупик и для выхода из него принимает "все новые и новые безумные решения".
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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