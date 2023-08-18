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"Сам за себя плати": в Сети взбунтовались после слов Зеленского об Украине - РИА Новости, 18.08.2023
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04:05 18.08.2023 (обновлено: 08:56 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890733237.html
"Сам за себя плати": в Сети взбунтовались после слов Зеленского об Украине
"Сам за себя плати": в Сети взбунтовались после слов Зеленского об Украине - РИА Новости, 18.08.2023
"Сам за себя плати": в Сети взбунтовались после слов Зеленского об Украине
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о принятии законов, нацеленных на вступление Украины в Евросоюз. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T04:05
2023-08-18T08:56
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о принятии законов, нацеленных на вступление Украины в Евросоюз. &quot;Поднимите налоги на Украине и платите сами за свой чертов конфликт!&quot; — возмутился Shawn Quinn."Отлично. Учитывая, как в ЕС относятся к новым членам плюс как много времени это занимает для кандидатов, ждущих десятилетиями... Увидимся через 70 плюс-минус десять лет", — с иронией отметил Marko Milojevic."Надеюсь, что вы никогда не присоединитесь к ЕС", — прокомментировал Robert."Зеленский — военный преступник. Единственная вещь, которую ты должен подписать, — это заявление об отставке", — предложил Gabe."Маленький человек хочет присоединиться к клубу... Ему неважно, к какому, он просто хочет быть в клубе и посидеть за столом для взрослых", — отметил c0wm4nd4n. В четверг Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о конкурсном отборе кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Он подчеркнул, что закон входит в список рекомендаций Еврокомиссии для вступления в ЕС.
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия
"Сам за себя плати": в Сети взбунтовались после слов Зеленского об Украине

В Сети возмутились заявлением Зеленского о вступлении Украины в ЕС

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о принятии законов, нацеленных на вступление Украины в Евросоюз.
«

"Поднимите налоги на Украине и платите сами за свой чертов конфликт!" — возмутился Shawn Quinn.

"Отлично. Учитывая, как в ЕС относятся к новым членам плюс как много времени это занимает для кандидатов, ждущих десятилетиями... Увидимся через 70 плюс-минус десять лет", — с иронией отметил Marko Milojevic.
"Надеюсь, что вы никогда не присоединитесь к ЕС", — прокомментировал Robert.
"Зеленский — военный преступник. Единственная вещь, которую ты должен подписать, — это заявление об отставке", — предложил Gabe.
"Маленький человек хочет присоединиться к клубу... Ему неважно, к какому, он просто хочет быть в клубе и посидеть за столом для взрослых", — отметил c0wm4nd4n.
В четверг Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о конкурсном отборе кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Он подчеркнул, что закон входит в список рекомендаций Еврокомиссии для вступления в ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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