https://ria.ru/20230818/ukraina-1890733237.html
"Сам за себя плати": в Сети взбунтовались после слов Зеленского об Украине
"Сам за себя плати": в Сети взбунтовались после слов Зеленского об Украине - РИА Новости, 18.08.2023
"Сам за себя плати": в Сети взбунтовались после слов Зеленского об Украине
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о принятии законов, нацеленных на вступление Украины в Евросоюз. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T04:05
2023-08-18T04:05
2023-08-18T08:56
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о принятии законов, нацеленных на вступление Украины в Евросоюз. "Поднимите налоги на Украине и платите сами за свой чертов конфликт!" — возмутился Shawn Quinn."Отлично. Учитывая, как в ЕС относятся к новым членам плюс как много времени это занимает для кандидатов, ждущих десятилетиями... Увидимся через 70 плюс-минус десять лет", — с иронией отметил Marko Milojevic."Надеюсь, что вы никогда не присоединитесь к ЕС", — прокомментировал Robert."Зеленский — военный преступник. Единственная вещь, которую ты должен подписать, — это заявление об отставке", — предложил Gabe."Маленький человек хочет присоединиться к клубу... Ему неважно, к какому, он просто хочет быть в клубе и посидеть за столом для взрослых", — отметил c0wm4nd4n. В четверг Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о конкурсном отборе кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Он подчеркнул, что закон входит в список рекомендаций Еврокомиссии для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230817/vsu-1890630066.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e3550cdb7b262037a10bbe04156fc97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия
"Сам за себя плати": в Сети взбунтовались после слов Зеленского об Украине
В Сети возмутились заявлением Зеленского о вступлении Украины в ЕС