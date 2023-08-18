https://ria.ru/20230818/ukraina-1890733237.html

"Сам за себя плати": в Сети взбунтовались после слов Зеленского об Украине

"Сам за себя плати": в Сети взбунтовались после слов Зеленского об Украине - РИА Новости, 18.08.2023

"Сам за себя плати": в Сети взбунтовались после слов Зеленского об Украине

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о принятии законов, нацеленных на вступление Украины в Евросоюз. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T04:05

2023-08-18T04:05

2023-08-18T08:56

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о принятии законов, нацеленных на вступление Украины в Евросоюз. "Поднимите налоги на Украине и платите сами за свой чертов конфликт!" — возмутился Shawn Quinn."Отлично. Учитывая, как в ЕС относятся к новым членам плюс как много времени это занимает для кандидатов, ждущих десятилетиями... Увидимся через 70 плюс-минус десять лет", — с иронией отметил Marko Milojevic."Надеюсь, что вы никогда не присоединитесь к ЕС", — прокомментировал Robert."Зеленский — военный преступник. Единственная вещь, которую ты должен подписать, — это заявление об отставке", — предложил Gabe."Маленький человек хочет присоединиться к клубу... Ему неважно, к какому, он просто хочет быть в клубе и посидеть за столом для взрослых", — отметил c0wm4nd4n. В четверг Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о конкурсном отборе кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Он подчеркнул, что закон входит в список рекомендаций Еврокомиссии для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230817/vsu-1890630066.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия