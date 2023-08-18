https://ria.ru/20230818/pozdravlenie-1890780060.html

Путин поздравил "Всероссийское общество инвалидов" с 35-летием

Путин поздравил "Всероссийское общество инвалидов" с 35-летием - РИА Новости, 18.08.2023

Путин поздравил "Всероссийское общество инвалидов" с 35-летием

Президент России Владимир Путин в поздравлении Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" с 35-летием отметил, что организация... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:24

2023-08-18T11:24

2023-08-18T11:24

общество

россия

владимир путин

всероссийское общество инвалидов

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" с 35-летием отметил, что организация вносит вклад в совершенствование профильного законодательства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю с 35-летием Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов". Создание достойных условий для самореализации всех граждан России ‒ один из главных общенациональных приоритетов, значимый фактор успешного развития страны. И очень важно, что в этой большой, ответственной работе принимают деятельное участие такие крупные, авторитетные общественные организации, как Всероссийское общество инвалидов", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что во взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, бизнес-структурами Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество инвалидов" многое делает для решения актуальных проблем реабилитации и социальной адаптации людей с ограничением по здоровью. "И конечно, отмечу вклад ВОИ в совершенствование профильного законодательства", - добавляется в телеграмме. Путин заверил, что торжественное заседание пройдёт в деловом и конструктивном ключе, а "рекомендации и инициативы, родившиеся в ходе встречи, будут востребованы на практике". Премьер-министр Михаил Мишустин также добавил, что благодаря ВОИ ведётся активная работа по защите прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. По его словам, во всех регионах реализуются значимые проекты, направленные на развитие их физических способностей, раскрытие творческого и интеллектуального потенциала. "Вы ежедневно решаете жизненно важные вопросы, всегда рядом с теми, кому очень нужна поддержка. Многое делаете для формирования безбарьерной среды, чтобы люди с ограничениями по здоровью пользовались общественным транспортом, могли посещать театры и музеи, путешествовать. Важно, что вы развиваете взаимодействие с органами власти и местного самоуправления, участвуете в разработке государственных, муниципальных и негосударственных программ, подготовке законодательных и иных нормативных актов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина. Мишустин пожелал участникам "Всероссийского общества инвалидов" успехов, здоровья и благополучия. Также он поблагодарил их за оптимизм, веру в свои силы и возможности, которые они вселяют в сердца людей.

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общество, россия, владимир путин, всероссийское общество инвалидов, михаил мишустин