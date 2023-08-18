Рейтинг@Mail.ru
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 25 парках на выходных - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:02 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890874013.html
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 25 парках на выходных
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 25 парках на выходных - РИА Новости, 18.08.2023
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 25 парках на выходных
Акция по проверке здоровья пройдет в 25 парках Московской области на этих выходных, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:02
2023-08-18T16:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
клин
балашиха
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846331124_0:329:3055:2047_1920x0_80_0_0_497793ed1fa304d75395cfa84d96608c.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Акция по проверке здоровья пройдет в 25 парках Московской области на этих выходных, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Жителей региона приглашают в эти выходные проверить свое здоровье. Выездные бригады врачей будут работать в 25 парках: это Балашиха, Клин, Коломна, Пушкино, Солнечногорск, Ленинский и другие муниципалитеты. "Уже более шести тысяч жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках. Акция проводится с начала лета. В рамках такого осмотра жители могут получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Как отметили в пресс-службе, в ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и прочие анализы. В случае необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для того, чтобы пройти профосмотр при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале "Госуслуги".
https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890826889.html
московская область (подмосковье)
клин
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846331124_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e5c96f0dca6cd87883900d396ffe40aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), клин, балашиха, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Балашиха, Светлана Стригункова

Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 25 парках на выходных

© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач измеряет женщине давление
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Врач измеряет женщине давление
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Акция по проверке здоровья пройдет в 25 парках Московской области на этих выходных, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Жителей региона приглашают в эти выходные проверить свое здоровье. Выездные бригады врачей будут работать в 25 парках: это Балашиха, Клин, Коломна, Пушкино, Солнечногорск, Ленинский и другие муниципалитеты.
Сиделка держит пожилого мужчину за руку - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Проект по уходу за пенсионерами и инвалидами стартует в Подмосковье осенью
14:05
"Уже более шести тысяч жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках. Акция проводится с начала лета. В рамках такого осмотра жители могут получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Как отметили в пресс-службе, в ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и прочие анализы.
В случае необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для того, чтобы пройти профосмотр при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале "Госуслуги".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КлинБалашихаСветлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала