https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890874013.html

Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 25 парках на выходных

Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 25 парках на выходных - РИА Новости, 18.08.2023

Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 25 парках на выходных

Акция по проверке здоровья пройдет в 25 парках Московской области на этих выходных, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:02

2023-08-18T16:02

2023-08-18T16:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

клин

балашиха

светлана стригункова

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Акция по проверке здоровья пройдет в 25 парках Московской области на этих выходных, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Жителей региона приглашают в эти выходные проверить свое здоровье. Выездные бригады врачей будут работать в 25 парках: это Балашиха, Клин, Коломна, Пушкино, Солнечногорск, Ленинский и другие муниципалитеты. "Уже более шести тысяч жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках. Акция проводится с начала лета. В рамках такого осмотра жители могут получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Как отметили в пресс-службе, в ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и прочие анализы. В случае необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для того, чтобы пройти профосмотр при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале "Госуслуги".

https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890826889.html

московская область (подмосковье)

клин

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), клин, балашиха, светлана стригункова