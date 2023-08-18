https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890874013.html
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 25 парках на выходных
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 25 парках на выходных - РИА Новости, 18.08.2023
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 25 парках на выходных
Акция по проверке здоровья пройдет в 25 парках Московской области на этих выходных, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:02
2023-08-18T16:02
2023-08-18T16:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
клин
балашиха
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846331124_0:329:3055:2047_1920x0_80_0_0_497793ed1fa304d75395cfa84d96608c.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Акция по проверке здоровья пройдет в 25 парках Московской области на этих выходных, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Жителей региона приглашают в эти выходные проверить свое здоровье. Выездные бригады врачей будут работать в 25 парках: это Балашиха, Клин, Коломна, Пушкино, Солнечногорск, Ленинский и другие муниципалитеты. "Уже более шести тысяч жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках. Акция проводится с начала лета. В рамках такого осмотра жители могут получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Как отметили в пресс-службе, в ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и прочие анализы. В случае необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для того, чтобы пройти профосмотр при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале "Госуслуги".
https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890826889.html
московская область (подмосковье)
клин
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846331124_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e5c96f0dca6cd87883900d396ffe40aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), клин, балашиха, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Балашиха, Светлана Стригункова