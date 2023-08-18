https://ria.ru/20230818/likvidatsiya-1890834681.html
Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр*
Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр* - РИА Новости, 18.08.2023
Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр*
Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста по Москве о ликвидации Сахаровского центра*. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:15
2023-08-18T14:15
2023-08-18T15:14
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста по Москве о ликвидации Сахаровского центра*. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости."Исковые требования о ликвидации региональной общественной организации "Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова"* удовлетворить", — огласил решение судья Вячеслав Полыга.Решение станет основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц.Министерство юстиций по итогам проверки выявило "систематические, грубые и неустранимые нарушения закона" со стороны центра, например, он размещал на сайте видеоматериалы без маркировки иноагента. За это организацию и ее исполнительного директора оштрафовали на сумму около пяти миллионов рублей.Кроме того, учредительные документы центра не соответствовали законодательству, организация работала в регионах, где у нее нет отделений, тем самым нарушая закон. "Организацией не было предпринято попыток для устранения нарушений", — резюмировал представитель ведомства.Ответчики нарушения не признали и настаивали на отклонении иска. По словам представителей комиссии, "решение о ликвидации будет означать для нее смертный приговор". Минюст признал Сахаровский центр* иностранным агентом еще в 2014 году — одним из первых после вступления в силу соответствующих поправок. Организация получала целевое финансирование от МИД Нидерландов и британского фонда Sigrid Rausing Trust.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20221223/inoagent-1840789096.html
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московский городской суд, россия, москва, нидерланды
Московский городской суд, Россия, Москва, Нидерланды
Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр*
Мосгорсуд по требованию Минюста ликвидировал Сахаровский центр
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста по Москве о ликвидации Сахаровского центра*. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Исковые требования о ликвидации региональной общественной организации "Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова"* удовлетворить", — огласил решение судья Вячеслав Полыга.
Решение станет основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц.
Министерство юстиций по итогам проверки выявило "систематические, грубые и неустранимые нарушения закона" со стороны центра, например, он размещал на сайте видеоматериалы без маркировки иноагента. За это организацию и ее исполнительного директора оштрафовали на сумму около пяти миллионов рублей.
Суд оштрафовал Сахаровский центр* за отсутствие маркировки иноагента
Кроме того, учредительные документы центра не соответствовали законодательству, организация работала в регионах, где у нее нет отделений, тем самым нарушая закон.
«
"Организацией не было предпринято попыток для устранения нарушений", — резюмировал представитель ведомства.
Ответчики нарушения не признали и настаивали на отклонении иска. По словам представителей комиссии, "решение о ликвидации будет означать для нее смертный приговор".
Минюст признал Сахаровский центр* иностранным агентом еще в 2014 году — одним из первых после вступления в силу соответствующих поправок. Организация получала целевое финансирование от МИД Нидерландов
и британского фонда Sigrid Rausing Trust.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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