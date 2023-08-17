https://ria.ru/20230817/spetsoperatsiya-1890609006.html
ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт мехбригады ВСУ
ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт мехбригады ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023
ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт мехбригады ВСУ
Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:38
2023-08-17T13:38
2023-08-17T13:40
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375640_199:172:1826:1087_1920x0_80_0_0_1287755da099714a6aed0309a03e0f30.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке."В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375640_340:198:1832:1317_1920x0_80_0_0_c82cdbcc5f6eace4b86bc4fd3e9ecd92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт мехбригады ВСУ
ВС России поразили в ДНР командный пункт 67-й мехбригады ВСУ и склад боеприпасов