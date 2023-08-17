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ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт мехбригады ВСУ

ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт мехбригады ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023

ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт мехбригады ВСУ

Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:38

2023-08-17T13:38

2023-08-17T13:40

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке."В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)