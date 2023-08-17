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ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт мехбригады ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 17.08.2023 (обновлено: 13:40 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/spetsoperatsiya-1890609006.html
ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт мехбригады ВСУ
ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт мехбригады ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023
ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт мехбригады ВСУ
Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:38
2023-08-17T13:40
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке."В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт мехбригады ВСУ

ВС России поразили в ДНР командный пункт 67-й мехбригады ВСУ и склад боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке.
«
"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 августа, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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