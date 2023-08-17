https://ria.ru/20230817/sberbank-1890530707.html

Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам - РИА Новости, 17.08.2023

Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 12 процентов, говорится в пресс-релизе. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T08:04

2023-08-17T08:04

2023-08-17T08:37

экономика

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 12 процентов, говорится в пресс-релизе."В связи с повышением ключевой ставки Банка России "Сбер" увеличил доходность по рублевым вкладам. Повышенные ставки начали действовать с 17 августа. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12 процентов годовых", — рассказали в кредитной организации.Такая ставка доступна клиентам, которые открывают вклады линейки "Лучший процент" на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода с валютных.На этой неделе Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12 процентов годовых. А в случае усиления проинфляционных рисков возможно и дальнейшее ее увеличение.

https://ria.ru/20230816/stavka-1890264092.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, россия