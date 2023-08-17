https://ria.ru/20230817/sberbank-1890530707.html
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам - РИА Новости, 17.08.2023
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 12 процентов, говорится в пресс-релизе. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:04
2023-08-17T08:04
2023-08-17T08:37
экономика
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 12 процентов, говорится в пресс-релизе."В связи с повышением ключевой ставки Банка России "Сбер" увеличил доходность по рублевым вкладам. Повышенные ставки начали действовать с 17 августа. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12 процентов годовых", — рассказали в кредитной организации.Такая ставка доступна клиентам, которые открывают вклады линейки "Лучший процент" на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода с валютных.На этой неделе Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12 процентов годовых. А в случае усиления проинфляционных рисков возможно и дальнейшее ее увеличение.
https://ria.ru/20230816/stavka-1890264092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, россия
Экономика, Сбербанк России, Россия
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам, максимум составит 12 процентов
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 12 процентов, говорится в пресс-релизе.
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"В связи с повышением ключевой ставки Банка России "Сбер" увеличил доходность по рублевым вкладам. Повышенные ставки начали действовать с 17 августа. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12 процентов годовых", — рассказали в кредитной организации.
Такая ставка доступна клиентам, которые открывают вклады линейки "Лучший процент" на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода с валютных.
На этой неделе Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12 процентов годовых. А в случае усиления проинфляционных рисков возможно и дальнейшее ее увеличение.
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