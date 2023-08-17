https://ria.ru/20230817/rezhim-1890525084.html

Власти отменили режим ЧС в лесах Красноярского края

Власти отменили режим ЧС в лесах Красноярского края - РИА Новости, 17.08.2023

Власти отменили режим ЧС в лесах Красноярского края

Власти отменили режим ЧС в лесах Красноярского края, сообщает краевая служба спасения. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T05:42

2023-08-17T05:42

2023-08-17T05:42

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. Власти отменили режим ЧС в лесах Красноярского края, сообщает краевая служба спасения. "Постановлением исполняющего обязанности председателя правительства Красноярского края в регионе отменён режим ЧС в лесах", - говорится в сообщении. Режим ЧС в лесах был введен 28 июля в превентивных мерах из-за сухой и жаркой погоды.

https://ria.ru/20230817/pik-1890515314.html

красноярский край

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красноярский край