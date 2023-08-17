https://ria.ru/20230817/rezhim-1890525084.html
Власти отменили режим ЧС в лесах Красноярского края
Власти отменили режим ЧС в лесах Красноярского края - РИА Новости, 17.08.2023
Власти отменили режим ЧС в лесах Красноярского края
Власти отменили режим ЧС в лесах Красноярского края, сообщает краевая служба спасения. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T05:42
2023-08-17T05:42
2023-08-17T05:42
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. Власти отменили режим ЧС в лесах Красноярского края, сообщает краевая служба спасения. "Постановлением исполняющего обязанности председателя правительства Красноярского края в регионе отменён режим ЧС в лесах", - говорится в сообщении. Режим ЧС в лесах был введен 28 июля в превентивных мерах из-за сухой и жаркой погоды.
https://ria.ru/20230817/pik-1890515314.html
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красноярский край
Власти отменили режим ЧС в лесах Красноярского края
Власти отменили режим ЧС в лесах Красноярского края