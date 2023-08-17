https://ria.ru/20230817/puteshestviya-1890389081.html

Названы самые популярные направления для долгих летних каникул

Названы самые популярные направления для долгих летних каникул - РИА Новости, 17.08.2023

Названы самые популярные направления для долгих летних каникул

Определены страны, где летом россияне отдыхали дольше всего, сообщают "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T03:32

2023-08-17T03:32

2023-08-17T03:32

туризм

новости - туризм

туризм

турция

азербайджан

таиланд

отдых в россии

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Определены страны, где летом россияне отдыхали дольше всего, сообщают "Яндекс.Путешествия".Специалисты компании изучили данные бронирования отелей и авиабилетов и выяснили, куда этим летом пользователи совершали поездки больше 21 дня.Оказалось, что 55 процентов провели длительные каникулы в российских регионах. Четверть поехали в дальнее зарубежье, а 20 процентов – в ближнее.Самые популярные страны для долгих путешествий — Турция, Азербайджан, Таиланд, Израиль и Вьетнам. За год доля таких поездок в Турцию выросла в 1,5 раза, в Азербайджан и Таиланд — в два раза.Наиболее популярные зарубежные направления — Стамбул, Баку, Анталья, Бангкок и Тель-Авив. По России в числе лидеров — Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала.В среднем отели и авиабилеты для таких каникул бронируют за шесть недель до поездки. Раньше всего, за четыре месяца, туристы планируют визиты в Южную Америку — Аргентину, Перу и Колумбию.Наиболее продолжительные путешествия этим летом состоялись в Черногорию, Армению и Вьетнам — они длились около трех месяцев. В среднем же такие каникулы и по России, и за границу занимают около четырех недель.

https://ria.ru/20230813/stolitsy-1889588257.html

турция

азербайджан

таиланд

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, турция, азербайджан, таиланд, отдых в россии