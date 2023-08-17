https://ria.ru/20230817/puteshestviya-1890389081.html
Названы самые популярные направления для долгих летних каникул
Названы самые популярные направления для долгих летних каникул - РИА Новости, 17.08.2023
Названы самые популярные направления для долгих летних каникул
Определены страны, где летом россияне отдыхали дольше всего, сообщают "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T03:32
2023-08-17T03:32
2023-08-17T03:32
туризм
новости - туризм
туризм
турция
азербайджан
таиланд
отдых в россии
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Определены страны, где летом россияне отдыхали дольше всего, сообщают "Яндекс.Путешествия".Специалисты компании изучили данные бронирования отелей и авиабилетов и выяснили, куда этим летом пользователи совершали поездки больше 21 дня.Оказалось, что 55 процентов провели длительные каникулы в российских регионах. Четверть поехали в дальнее зарубежье, а 20 процентов – в ближнее.Самые популярные страны для долгих путешествий — Турция, Азербайджан, Таиланд, Израиль и Вьетнам. За год доля таких поездок в Турцию выросла в 1,5 раза, в Азербайджан и Таиланд — в два раза.Наиболее популярные зарубежные направления — Стамбул, Баку, Анталья, Бангкок и Тель-Авив. По России в числе лидеров — Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала.В среднем отели и авиабилеты для таких каникул бронируют за шесть недель до поездки. Раньше всего, за четыре месяца, туристы планируют визиты в Южную Америку — Аргентину, Перу и Колумбию.Наиболее продолжительные путешествия этим летом состоялись в Черногорию, Армению и Вьетнам — они длились около трех месяцев. В среднем же такие каникулы и по России, и за границу занимают около четырех недель.
https://ria.ru/20230813/stolitsy-1889588257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, турция, азербайджан, таиланд, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Турция, Азербайджан, Таиланд, отдых в России
Названы самые популярные направления для долгих летних каникул
Исследование: для долгих каникул россияне выбирают Турцию, Азербайджан и Таиланд