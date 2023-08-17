https://ria.ru/20230817/primore-1890522539.html
Подтопленных домов в Приморье стало в 2,5 раза меньше за сутки
Подтопленных домов в Приморье стало в 2,5 раза меньше за сутки - РИА Новости, 17.08.2023
Подтопленных домов в Приморье стало в 2,5 раза меньше за сутки
Число подтопленных многоквартирных и частных домов в Приморском крае к утру четверга сократилось до 302, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T04:06
2023-08-17T04:06
2023-08-17T04:06
происшествия
приморский край
спасск-дальний
россия
александр куренков (мчс)
олег кожемяко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Число подтопленных многоквартирных и частных домов в Приморском крае к утру четверга сократилось до 302, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. Утром в среду подтоплены были 706 частных и многоквартирных домов и 916 приусадебных участков, сообщали в пресс-службе регионального правительства. По информации, предоставленной пресс-службой министерства ГО и ЧС, в девяти муниципалитетах Приморского края к утру четверга подтопленными остаются 44 многоквартирных и 258 частных домов, а также 615 придомовых участков. Спасск-Дальний, где подтоплен 171 частный дом и столько же участков, лидирует по обоим показателям в регионе. В Октябрьском округе находятся 40 из 44 подтопленных многоквартирных домов. На дорогах в 11 муниципалитетах края наблюдаются в общем счете 27 переливов, от дорожного сообщения отрезаны четыре населенных пункта, следует из информации пресс-службы министерства. В среду президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вместе с главой Приморья Олегом Кожемяко оформить все необходимые документы для помощи пострадавшим из-за тайфуна "Ханун" и продолжать следить за ситуацией в связи с еще одним надвигающимся тайфуном.
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происшествия, приморский край, спасск-дальний, россия, александр куренков (мчс), олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин
Происшествия, Приморский край, Спасск-Дальний, Россия, Александр Куренков (МЧС), Олег Кожемяко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин
Подтопленных домов в Приморье стало в 2,5 раза меньше за сутки
МЧС: родтопленных домов в Приморье стало в 2,5 раза меньше за сутки