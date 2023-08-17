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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаку ВСУ в районе Кузьмино, уничтожила до 55 военнослужащих ВСУ и восемь... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:30

2023-08-17T13:30

2023-08-17T13:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

кременная

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаку ВСУ в районе Кузьмино, уничтожила до 55 военнослужащих ВСУ и восемь единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" на краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.

кременная

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, кременная, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)