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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаку ВСУ в районе Кузьмино, уничтожила до 55 военнослужащих ВСУ и восемь... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:30
2023-08-17T13:30
2023-08-17T13:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
кременная
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаку ВСУ в районе Кузьмино, уничтожила до 55 военнослужащих ВСУ и восемь единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" на краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, кременная, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Кременная, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 55 военных на Краснолиманском направлении