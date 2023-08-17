https://ria.ru/20230817/oon-1890693912.html

Постпредство России: США используют ООН ради своей корыстной повестки

Постпредство России: США используют ООН ради своей корыстной повестки - РИА Новости, 17.08.2023

Постпредство России: США используют ООН ради своей корыстной повестки

США и их западные союзники используют председательство в Совбезе ООН для продвижения своей корыстной и политизированной повестки, заявил первый заместитель... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:59

2023-08-17T18:59

2023-08-17T19:01

в мире

сша

дмитрий полянский

россия

оон

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ООН, 17 авг - РИА Новости. США и их западные союзники используют председательство в Совбезе ООН для продвижения своей корыстной и политизированной повестки, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании по ситуации в КНДР. "Сегодня мы в очередной раз становимся свидетелями беспардонной попытки членов Совета Безопасности из числа западных государств и самого американского председательства использовать совет для продвижения своей узкокорыстной, политизированной повестки", - сообщил он на заседании, посвященной ситуации в Северной Корее. Он подчеркнул, что проходящее заседание никак не связано с развитием "ситуации на земле".

https://ria.ru/20230815/bayden-1890055688.html

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в мире, сша, дмитрий полянский, россия, оон