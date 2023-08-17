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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 17.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в течение пяти минут выпустили четыре кассетных снаряда по различным районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:37

2023-08-17T09:37

2023-08-17T11:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска в течение пяти минут выпустили четыре кассетных снаряда по различным районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:25 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный) <…> 09:30 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.В 10:50 ВСУ выпустили еще два кассетных боеприпаса по Петровскому району города.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве эти бомбы выбрасывают снаряды меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия