https://ria.ru/20230817/obstrel-1890534180.html
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии - РИА Новости, 17.08.2023
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
Украинские войска обстреляли в четверг утром Ясиноватский район и Горловку, выпустив одиннадцать снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:59
2023-08-17T08:59
2023-08-17T08:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг утром Ясиноватский район и Горловку, выпустив одиннадцать снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм…08:25 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 8.25 было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Горловке и Ясиноватскому району