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Проект "Наставник" станет важным шагом для развития наставничества в РФ - РИА Новости, 17.08.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:15 17.08.2023 (обновлено: 11:27 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/nastavnik-1890558490.html
Проект "Наставник" станет важным шагом для развития наставничества в РФ
Проект "Наставник" станет важным шагом для развития наставничества в РФ - РИА Новости, 17.08.2023
Проект "Наставник" станет важным шагом для развития наставничества в РФ
Профессионально-общественные обсуждения проекта профстандарта "Наставник", которые станут важным шагом для развития института наставничества в России,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:15
2023-08-17T11:27
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Профессионально-общественные обсуждения проекта профстандарта "Наставник", которые станут важным шагом для развития института наставничества в России, стартовали 15 августа, сообщила пресс-служба Государственного университета просвещения. Проект предоставит возможность организациям ввести должность наставника, а также установит единые требования, определит необходимую модель компетенций для наставников.В процессе разработки проекта профстандарта учитывались мнения и интересы представителей различных отраслей и профессий, что позволило доработать и усовершенствовать его в соответствии с требованиями рынка труда. В обсуждении первой редакции проекта приняло участие более 60 экспертов из 47 ведущих российских компаний, в том числе представителей социальной сферы, а также государственного и корпоративного секторов."Профстандарт поможет определить и сформировать необходимую модель компетенций наставника, а также, что очень важно и актуально в современных реалиях, приблизит нас к тому, чтобы в России появилась официальная должность наставник", — прокомментировал на открытии мероприятия Виктор Неумывакин, директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ.Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина в своем выступлении отметила, что когда необходимо добиться положительных и быстрых изменений в квалификации сотрудников, практика наставничества наиболее эффективна."Профстандарт "Наставник" – универсальный документ, который найдет применение на любом предприятии в любой сфере деятельности. В этом заключается главная сложность для разработчиков и главная ценность для рынка труда. Профстандарт, благодаря конкретизации требований к наставникам, поможет распространению передовых практик", – рассказала Духанина.Более 1000 предложений и замечаний к проекту профстандарта было учтено разработчиками. Это сыграет важную роль в формировании окончательного документа, тем самым профстандарт будет актуальным для всех представителей заинтересованных сторон в социальной сфере, а также государственного и корпоративного секторовВ ближайшее время запланирована серия обсуждений проекта документа с отраслевыми СПК и с представителями органов власти 89 субъектов Российской Федерации.Официальным разработчиком профстандарта "Наставник" является ФГБОУ ВО "Государственный университет просвещения", подведомственное Минпросвещения РФ.
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сн_образование, социальный навигатор, общество
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество

Проект "Наставник" станет важным шагом для развития наставничества в РФ

© Государственный университет просвещенияУчастники профессионально-общественных обсуждений проекта профстандарта "Наставник"
Участники профессионально-общественных обсуждений проекта профстандарта Наставник
© Государственный университет просвещения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Профессионально-общественные обсуждения проекта профстандарта "Наставник", которые станут важным шагом для развития института наставничества в России, стартовали 15 августа, сообщила пресс-служба Государственного университета просвещения. Проект предоставит возможность организациям ввести должность наставника, а также установит единые требования, определит необходимую модель компетенций для наставников.
В процессе разработки проекта профстандарта учитывались мнения и интересы представителей различных отраслей и профессий, что позволило доработать и усовершенствовать его в соответствии с требованиями рынка труда. В обсуждении первой редакции проекта приняло участие более 60 экспертов из 47 ведущих российских компаний, в том числе представителей социальной сферы, а также государственного и корпоративного секторов.
© Государственный университет просвещенияДиректор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин
Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин
© Государственный университет просвещения
Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин
"Профстандарт поможет определить и сформировать необходимую модель компетенций наставника, а также, что очень важно и актуально в современных реалиях, приблизит нас к тому, чтобы в России появилась официальная должность наставник", — прокомментировал на открытии мероприятия Виктор Неумывакин, директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ.
Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина в своем выступлении отметила, что когда необходимо добиться положительных и быстрых изменений в квалификации сотрудников, практика наставничества наиболее эффективна.
"Профстандарт "Наставник" – универсальный документ, который найдет применение на любом предприятии в любой сфере деятельности. В этом заключается главная сложность для разработчиков и главная ценность для рынка труда. Профстандарт, благодаря конкретизации требований к наставникам, поможет распространению передовых практик", – рассказала Духанина.
© Государственный университет просвещенияУчастники профессионально-общественных обсуждений проекта профстандарта "Наставник"
Участники профессионально-общественных обсуждений проекта профстандарта Наставник
© Государственный университет просвещения
Участники профессионально-общественных обсуждений проекта профстандарта "Наставник"
Более 1000 предложений и замечаний к проекту профстандарта было учтено разработчиками. Это сыграет важную роль в формировании окончательного документа, тем самым профстандарт будет актуальным для всех представителей заинтересованных сторон в социальной сфере, а также государственного и корпоративного секторов
В ближайшее время запланирована серия обсуждений проекта документа с отраслевыми СПК и с представителями органов власти 89 субъектов Российской Федерации.
Официальным разработчиком профстандарта "Наставник" является ФГБОУ ВО "Государственный университет просвещения", подведомственное Минпросвещения РФ.
 
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