https://ria.ru/20230817/nastavnik-1890558490.html

Проект "Наставник" станет важным шагом для развития наставничества в РФ

Проект "Наставник" станет важным шагом для развития наставничества в РФ - РИА Новости, 17.08.2023

Проект "Наставник" станет важным шагом для развития наставничества в РФ

Профессионально-общественные обсуждения проекта профстандарта "Наставник", которые станут важным шагом для развития института наставничества в России,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:15

2023-08-17T11:15

2023-08-17T11:27

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Профессионально-общественные обсуждения проекта профстандарта "Наставник", которые станут важным шагом для развития института наставничества в России, стартовали 15 августа, сообщила пресс-служба Государственного университета просвещения. Проект предоставит возможность организациям ввести должность наставника, а также установит единые требования, определит необходимую модель компетенций для наставников.В процессе разработки проекта профстандарта учитывались мнения и интересы представителей различных отраслей и профессий, что позволило доработать и усовершенствовать его в соответствии с требованиями рынка труда. В обсуждении первой редакции проекта приняло участие более 60 экспертов из 47 ведущих российских компаний, в том числе представителей социальной сферы, а также государственного и корпоративного секторов."Профстандарт поможет определить и сформировать необходимую модель компетенций наставника, а также, что очень важно и актуально в современных реалиях, приблизит нас к тому, чтобы в России появилась официальная должность наставник", — прокомментировал на открытии мероприятия Виктор Неумывакин, директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ.Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина в своем выступлении отметила, что когда необходимо добиться положительных и быстрых изменений в квалификации сотрудников, практика наставничества наиболее эффективна."Профстандарт "Наставник" – универсальный документ, который найдет применение на любом предприятии в любой сфере деятельности. В этом заключается главная сложность для разработчиков и главная ценность для рынка труда. Профстандарт, благодаря конкретизации требований к наставникам, поможет распространению передовых практик", – рассказала Духанина.Более 1000 предложений и замечаний к проекту профстандарта было учтено разработчиками. Это сыграет важную роль в формировании окончательного документа, тем самым профстандарт будет актуальным для всех представителей заинтересованных сторон в социальной сфере, а также государственного и корпоративного секторовВ ближайшее время запланирована серия обсуждений проекта документа с отраслевыми СПК и с представителями органов власти 89 субъектов Российской Федерации.Официальным разработчиком профстандарта "Наставник" является ФГБОУ ВО "Государственный университет просвещения", подведомственное Минпросвещения РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор, общество