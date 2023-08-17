Проект "Наставник" станет важным шагом для развития наставничества в РФ
© Государственный университет просвещенияУчастники профессионально-общественных обсуждений проекта профстандарта "Наставник"
© Государственный университет просвещения
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Профессионально-общественные обсуждения проекта профстандарта "Наставник", которые станут важным шагом для развития института наставничества в России, стартовали 15 августа, сообщила пресс-служба Государственного университета просвещения. Проект предоставит возможность организациям ввести должность наставника, а также установит единые требования, определит необходимую модель компетенций для наставников.
В процессе разработки проекта профстандарта учитывались мнения и интересы представителей различных отраслей и профессий, что позволило доработать и усовершенствовать его в соответствии с требованиями рынка труда. В обсуждении первой редакции проекта приняло участие более 60 экспертов из 47 ведущих российских компаний, в том числе представителей социальной сферы, а также государственного и корпоративного секторов.
© Государственный университет просвещенияДиректор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин
© Государственный университет просвещения
Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин
"Профстандарт поможет определить и сформировать необходимую модель компетенций наставника, а также, что очень важно и актуально в современных реалиях, приблизит нас к тому, чтобы в России появилась официальная должность наставник", — прокомментировал на открытии мероприятия Виктор Неумывакин, директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ.
Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина в своем выступлении отметила, что когда необходимо добиться положительных и быстрых изменений в квалификации сотрудников, практика наставничества наиболее эффективна.
"Профстандарт "Наставник" – универсальный документ, который найдет применение на любом предприятии в любой сфере деятельности. В этом заключается главная сложность для разработчиков и главная ценность для рынка труда. Профстандарт, благодаря конкретизации требований к наставникам, поможет распространению передовых практик", – рассказала Духанина.
© Государственный университет просвещенияУчастники профессионально-общественных обсуждений проекта профстандарта "Наставник"
© Государственный университет просвещения
Участники профессионально-общественных обсуждений проекта профстандарта "Наставник"
Более 1000 предложений и замечаний к проекту профстандарта было учтено разработчиками. Это сыграет важную роль в формировании окончательного документа, тем самым профстандарт будет актуальным для всех представителей заинтересованных сторон в социальной сфере, а также государственного и корпоративного секторов
В ближайшее время запланирована серия обсуждений проекта документа с отраслевыми СПК и с представителями органов власти 89 субъектов Российской Федерации.
Официальным разработчиком профстандарта "Наставник" является ФГБОУ ВО "Государственный университет просвещения", подведомственное Минпросвещения РФ.