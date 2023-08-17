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В Совфеде рассказали, как Запад может использовать наемников с Украины - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/naemniki-1890599136.html
В Совфеде рассказали, как Запад может использовать наемников с Украины
В Совфеде рассказали, как Запад может использовать наемников с Украины - РИА Новости, 17.08.2023
В Совфеде рассказали, как Запад может использовать наемников с Украины
Западные страны могут использовать украинских наемников для провокаций в Африке, списывая это на "руку Москвы", заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:58
2023-08-17T12:58
специальная военная операция на украине
андрей климов
совет федерации рф
африка
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Западные страны могут использовать украинских наемников для провокаций в Африке, списывая это на "руку Москвы", заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Британская разведслужба MI6 для противодействия сотрудничеству России и Африки подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, служба безопасности и главное управление разведки минобороны Украины помогли подобрать для отряда 100 боевиков с опытом на "восточном фронте", сообщил военно-дипломатический источник. &quot;Первое, что приходит на ум, - проведение антироссийских провокаций по типу инсценировок с трупами в украинской Буче, &quot;отравления&quot; Скрипалей в Англии или подрывные проделки так называемых &quot;белых касок&quot; в Сирии&quot;, - написал Климов.В этом смысле "кровавые преступники из нацформирований марионеточного киевского режима" являются находкой для провокаторов-русофобов, считает он. "Внешне украинца и русского отличит не всякий (особенно иностранец), к тому же в рядах ВФУ (вооруженные формирования Украины) есть предатели русской национальности, как было и в рядах пособников Гитлера - власовцев", - написал политик. Таким образом, "совершённые этими боевиками диверсии и теракты англосаксонской Империи лжи будет легче списывать на "руку Москвы", считает законодатель. В Африке же их применение даёт неприятелям шанс усложнить отношения России с африканскими партнёрами, активизация которых с 2019 года так обеспокоила нынешних неоколониалистов, подчеркнул он. По мнению Климова, "самое время предупредить африканских товарищей о такого рода провокаторах и, если африканцы попросят, послать им для профилактики наших специалистов по денацификации, демилитаризации, а заодно и деколонизации". Он также полагает, что в коварной британской задумке участвует Вашингтон. "Вообще #закатники (западные политики – ред.) из бывших колониальных империй могут вскоре поделить украинский рынок поставок профессиональных убийц. Тот же Париж, полагаю, не прочь усилить ими свои ВС в Африке", - отметил сенатор. Более того, теряя власть некоторые неолиберальные режимы вполне могут воспользоваться русскоговорящими славянами из Украины, теми, что без моральных тормозов, но с боевым опытом, для разборок с оппозицией внутри их собственных стран, написал Климов, уточнив, что речь может идти о США, НАТО и ЕС. "А возможные издержки они также будут привычно списывать на "плохих русских парней", как в 1960-е, например, некоторые в Америке пытались приписать Москве убийство президента США Джона Кеннеди", - заключил он.
https://ria.ru/20230812/yug-1889691761.html
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андрей климов, совет федерации рф, африка, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Африка, Россия, Украина, В мире
В Совфеде рассказали, как Запад может использовать наемников с Украины

Климов: Запад может использовать наемников с Украины для провокаций в Африке

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Западные страны могут использовать украинских наемников для провокаций в Африке, списывая это на "руку Москвы", заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Британская разведслужба MI6 для противодействия сотрудничеству России и Африки подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, служба безопасности и главное управление разведки минобороны Украины помогли подобрать для отряда 100 боевиков с опытом на "восточном фронте", сообщил военно-дипломатический источник.
«

"Первое, что приходит на ум, - проведение антироссийских провокаций по типу инсценировок с трупами в украинской Буче, "отравления" Скрипалей в Англии или подрывные проделки так называемых "белых касок" в Сирии", - написал Климов.

В этом смысле "кровавые преступники из нацформирований марионеточного киевского режима" являются находкой для провокаторов-русофобов, считает он.
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"Внешне украинца и русского отличит не всякий (особенно иностранец), к тому же в рядах ВФУ (вооруженные формирования Украины) есть предатели русской национальности, как было и в рядах пособников Гитлера - власовцев", - написал политик.
Таким образом, "совершённые этими боевиками диверсии и теракты англосаксонской Империи лжи будет легче списывать на "руку Москвы", считает законодатель. В Африке же их применение даёт неприятелям шанс усложнить отношения России с африканскими партнёрами, активизация которых с 2019 года так обеспокоила нынешних неоколониалистов, подчеркнул он.
По мнению Климова, "самое время предупредить африканских товарищей о такого рода провокаторах и, если африканцы попросят, послать им для профилактики наших специалистов по денацификации, демилитаризации, а заодно и деколонизации".
Он также полагает, что в коварной британской задумке участвует Вашингтон.
«
"Вообще #закатники (западные политики – ред.) из бывших колониальных империй могут вскоре поделить украинский рынок поставок профессиональных убийц. Тот же Париж, полагаю, не прочь усилить ими свои ВС в Африке", - отметил сенатор.
Более того, теряя власть некоторые неолиберальные режимы вполне могут воспользоваться русскоговорящими славянами из Украины, теми, что без моральных тормозов, но с боевым опытом, для разборок с оппозицией внутри их собственных стран, написал Климов, уточнив, что речь может идти о США, НАТО и ЕС.
"А возможные издержки они также будут привычно списывать на "плохих русских парней", как в 1960-е, например, некоторые в Америке пытались приписать Москве убийство президента США Джона Кеннеди", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей КлимовСовет Федерации РФАфрикаРоссияУкраинаВ мире
 
 
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