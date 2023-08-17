https://ria.ru/20230817/naemniki-1890599136.html

В Совфеде рассказали, как Запад может использовать наемников с Украины

В Совфеде рассказали, как Запад может использовать наемников с Украины - РИА Новости, 17.08.2023

В Совфеде рассказали, как Запад может использовать наемников с Украины

Западные страны могут использовать украинских наемников для провокаций в Африке, списывая это на "руку Москвы", заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:58

2023-08-17T12:58

2023-08-17T12:58

специальная военная операция на украине

андрей климов

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Западные страны могут использовать украинских наемников для провокаций в Африке, списывая это на "руку Москвы", заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Британская разведслужба MI6 для противодействия сотрудничеству России и Африки подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, служба безопасности и главное управление разведки минобороны Украины помогли подобрать для отряда 100 боевиков с опытом на "восточном фронте", сообщил военно-дипломатический источник. "Первое, что приходит на ум, - проведение антироссийских провокаций по типу инсценировок с трупами в украинской Буче, "отравления" Скрипалей в Англии или подрывные проделки так называемых "белых касок" в Сирии", - написал Климов.В этом смысле "кровавые преступники из нацформирований марионеточного киевского режима" являются находкой для провокаторов-русофобов, считает он. "Внешне украинца и русского отличит не всякий (особенно иностранец), к тому же в рядах ВФУ (вооруженные формирования Украины) есть предатели русской национальности, как было и в рядах пособников Гитлера - власовцев", - написал политик. Таким образом, "совершённые этими боевиками диверсии и теракты англосаксонской Империи лжи будет легче списывать на "руку Москвы", считает законодатель. В Африке же их применение даёт неприятелям шанс усложнить отношения России с африканскими партнёрами, активизация которых с 2019 года так обеспокоила нынешних неоколониалистов, подчеркнул он. По мнению Климова, "самое время предупредить африканских товарищей о такого рода провокаторах и, если африканцы попросят, послать им для профилактики наших специалистов по денацификации, демилитаризации, а заодно и деколонизации". Он также полагает, что в коварной британской задумке участвует Вашингтон. "Вообще #закатники (западные политики – ред.) из бывших колониальных империй могут вскоре поделить украинский рынок поставок профессиональных убийц. Тот же Париж, полагаю, не прочь усилить ими свои ВС в Африке", - отметил сенатор. Более того, теряя власть некоторые неолиберальные режимы вполне могут воспользоваться русскоговорящими славянами из Украины, теми, что без моральных тормозов, но с боевым опытом, для разборок с оппозицией внутри их собственных стран, написал Климов, уточнив, что речь может идти о США, НАТО и ЕС. "А возможные издержки они также будут привычно списывать на "плохих русских парней", как в 1960-е, например, некоторые в Америке пытались приписать Москве убийство президента США Джона Кеннеди", - заключил он.

https://ria.ru/20230812/yug-1889691761.html

https://ria.ru/20230802/izmail-1887801320.html

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андрей климов, совет федерации рф, африка, россия, украина, в мире